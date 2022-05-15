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Основа наших дел

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Алексей Орлов и Александр Соколов

Обсуждаемые вопросы:

Что мотивирует наши дела?
Кто «старается» для нас (Колумбийский университет).
Уклады наших предков…
Понять и применить.
На что мы готовы – таков и результат.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#укладыпредков #АлександрСоколов #АлексейОрлов
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«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5380hIN9gF4
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