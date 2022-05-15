Оперный певец потребовал зачистки вражеской российской быдлокультуры
Наконец-то и признанные русские певцы начинают публично высказываться о тлетворном влиянии на граждан России „творчества” иудейских представителей попсовых подмостков.
Из аннотации.
Оперный певец и педагог Сергей Москальков разгромил этот поп-кагал, который нам из года в год впаривают с экранов федеральных телеканалов.
Оперный певец и педагог Сергей Москальков
разгромил нашу попсу с ее „патриотическим” репертуаром
Разгром этой попсы – отказ аудитории слушать это.
Радикальность в данном вопросе лишь вызовет агрессию и защитный рефлекс у ярых сторонников данных авторов и исполнителей.
а что ВЫ можете сказать о Галкине?
Коверканье ТАК песен – это входной билет члена тусни, и подтверждение присутствия в этой шобле (маркер). А ещё – смысл,”зашитый” в песню. Как пример -”Пьяная вишня” от К. Орбакайте.