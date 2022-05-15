Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Оперный певец потребовал зачистки вражеской российской быдлокультуры

56 3

Наконец-то и признанные русские певцы начинают публично высказываться о тлетворном влиянии на граждан России „творчества” иудейских представителей попсовых подмостков.

Из аннотации.

Оперный певец и педагог Сергей Москальков разгромил этот поп-кагал, который нам из года в год впаривают с экранов федеральных телеканалов.

Оперный певец и педагог Сергей Москальков
разгромил нашу попсу с ее „патриотическим” репертуаром

Источник: https://ss69100.livejournal.com/6058089.html
Метки: быдлокультура, москальков, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Смерть невинноубиенных младенцев преследует «эстрадных кумиров»
Юрий Шевчук о Путине [2013, Паразитическая Система]
Михаил Задорнов: НАТО - трусло, Каддафи - мужик!
Последние новости с Украины за 13 мая 2014
Полное интервью с Владимиром Ивановничем Труниным 1 мая 2014
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 18621 9571
    BlackCat 55 мин. назад

      Разгром этой попсы – отказ аудитории слушать это.
      Радикальность в данном вопросе лишь вызовет агрессию и защитный рефлекс у ярых сторонников данных авторов и исполнителей.

    • 22653 21155
      жора шапов 7 мин. назад

        Коверканье ТАК песен – это входной билет члена тусни, и подтверждение присутствия в этой шобле (маркер). А ещё – смысл,”зашитый” в песню. Как пример -”Пьяная вишня” от К. Орбакайте.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru