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Коррупционный фактор

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Коррупционный фактор

Блокировка выделения Украине 40 млрд долларов военной помощи сенатором Рэндом Полом явление, безусловно, временное, но вместе с тем примечательное. В мотивировочной части сенатор Пол прямым текстом указал на то, что выделяемые Украине огромные деньги могут быть просто разворованы, и потребовал хотя бы минимального контроля над их расходованием. Что, собственно, и вызвало задержку.

Естественно, возникает вопрос — почему сенатор Пол говорит о том, что деньги могут разворовать в «демократических» США или на «демократической» Украине? Сенатор Пол сам же на него и отвечает, указывая на опыт Афганистана, куда США по подсчетам Университета Брауна закачали за 20 лет (с осени 2001-го года по лето 2021-го года) 2,31 триллион долларов. Результат войны известен — Талибан (запрещен в РФ) победил, и спустя 20 лет снова контролирует весь Афганистан.

При этом еще до бегства США из Кабула даже американские СМИ открыто писали, что значительная часть американской помощи правительству Гани растворилась неизвестно где, в основном кивая на то, что она была разворована функционерами афганского марионеточного режима и местными полевыми командирами. Тем не менее, возникали вопросы и к американским государственным и частным оборонным подрядчикам, которые активно осваивали эти деньги.

Но и эта история была далеко не уникальной. США потратили по разным оценкам десятки или даже сотни миллиардов долларов на попытки свержения правительства Башара Асада в Сирии. Здесь они тоже, как известно, потерпели неудачу (Россия и Иран постарались). Уже в ходе войны в американских же СМИ начали всплывать нелицеприятные факты разворовывание американских средств, выделяемых на «сирийскую демократическую революцию». В частности, вскрылось, что неизвестно куда делось более 350 млн долларов, выделенных по линии ЦРУ на подготовку боевиков Сирийской Свободной Армии в лагерях подготовки на территории Турции.

По факту, деньги были освоены, а боевиков фактически не подготовили. По факту, просто украли, списав на боевые действия в Сирии. Также в воровстве денег «на демократию» обвинялся ныне покойный глава «Белых касок» Ле Мезюрье, который выбросился из окна дома в Стамбуле. По ряду версий, вместе с Ле Мезюрье были зачищены хвосты спецслужб, участвовавших в финансировании деятельности «Белых касок», с помощью которых не только фабриковали различные фейки про «химическое оружие Асада», но и осваивали «демократическое финансирование» по линии спецслужб, так как контроля над расходованием средств, заходивших в Сирию практически, не было.

Помимо этого, можно еще вспомнить обвинения оккупационной администрации Пола Бремера, которая курировала «восстановление Ирака» и получала из США тонны наличных денег, часть из которых растворилась в неизвестном направлении. Согласно расследованию Комиссии Конгресса США, из доставленных в Ирак наличными 60 млрд долларов полностью пропали без всяких документов 12 млрд. Большая часть оставшихся денег расходовалась по обычным рукописным распискам, которые оставляли серьезные сомнения в своей подлинности и вообще не давали какого-либо понимания, реально ли были потрачены завезенные наличные деньги. Аналогичным образом британский парламент со временем выяснил, что из 16 млрд фунтов, выделенных на Ирак Британией, без вести пропало 8 млрд фунтов.

В общем, для тех, кто имеет свойство помнить предшествующие войны США, вполне очевидно, что вероятность того, что существенная часть выделяемых сумм снова растворится в неизвестном направлении — близка к 100%. Сенатор Рэнд Пол явно того же мнения, поэтому и требует усиления надзора за расходованием средств, но, как представляется, в условиях Украины этот надзор в любом случае не поможет.

https://t.me/boris_rozhin/48665 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7616291.html
Метки: афганистан, байден, война в афганистане, война в сирии, война на украине, Россия, сирия, США, Украина
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