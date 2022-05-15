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1980-е. Озерный Китай на снимках Дина Конгера

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1980-е. Виндсерферы на озере Куньмин
1980-е. Виндсерферы на озере Куньмин

02. Лодочники на озере Куньмин у Летнего дворца.jpg
02. Лодочники на озере Куньмин у Летнего дворца

03. Озеро Куньмин и Летний дворец.jpg
03. Озеро Куньмин и Летний дворец

04. Озеро Куньмин и Летний дворец.jpg

05. Озеро Куньмин и Летний дворец.jpg

06. Прокат лодок на озере Куньмин.jpg
06. Прокат лодок на озере Куньмин

07. Семнадцатиарочный мост через озеро Куньмин на территории Летнего дворца.jpg
07. Семнадцатиарочный мост через озеро Куньмин на территории Летнего дворца

08. Семнадцатиарочный мост через озеро Куньмин на территории Летнего дворца.jpg

09. Солдат фотографирует свою девушку, сидящую на скамейке и читающую в парке возле Западного озера. Ханчжоу.jpg
09. Солдат фотографирует свою девушку, сидящую на скамейке и читающую в парке возле Западного озера. Ханчжоу

10. Один из мостов через Западное озеро, самое известное место в Ханчжоу, на дамбе, ведущей к острову Гушань.jpg
10. Один из мостов через Западное озеро, самое известное место в Ханчжоу, на дамбе, ведущей к острову Гушань

11. Пешеходный мост на Западном озере в Ханчжоу.jpg
11. Пешеходный мост на Западном озере в Ханчжоу

12. Закат над Западным озером в Ханчжоу.jpg
12. Закат над Западным озером в Ханчжоу

13. Западное озеро в Ханчжоу.jpg
13. Западное озеро в Ханчжоу

14. Несколько человек гуляют по краю Западного озера на закате. Ханчжоу.jpg
14. Несколько человек гуляют по краю Западного озера на закате. Ханчжоу

15. Рисовые поля у восточного озера в Шаосине.jpg
15. Рисовые поля у восточного озера в Шаосине

16. Рисовые поля у восточного озера в Шаосине.jpg

17. Рисовые поля у восточного озера в Шаосине.jpg

18. Крабы подаются в буфете в гостевом доме у озера Яньсай, Шаньхайгуань, недалеко от Великой китайской стены. Хэбэй.jpg
18. Крабы подаются в буфете в гостевом доме у озера Яньсай, Шаньхайгуань, недалеко от Великой китайской стены. Хэбэй

19. Восход солнца над озером Бэйхай.jpg
19. Восход солнца над озером Бэйхай

20. Туристы наблюдают восход солнца над заливом Бохай .jpg
20. Туристы наблюдают восход солнца над заливом Бохай
Источник: https://humus.livejournal.com/8404467.html
Метки: история, Китай, фото
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