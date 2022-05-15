1980-е. Озерный Китай на снимках Дина Конгера
1980-е. Виндсерферы на озере Куньмин
02. Лодочники на озере Куньмин у Летнего дворца
03. Озеро Куньмин и Летний дворец
06. Прокат лодок на озере Куньмин
07. Семнадцатиарочный мост через озеро Куньмин на территории Летнего дворца
09. Солдат фотографирует свою девушку, сидящую на скамейке и читающую в парке возле Западного озера. Ханчжоу
10. Один из мостов через Западное озеро, самое известное место в Ханчжоу, на дамбе, ведущей к острову Гушань
11. Пешеходный мост на Западном озере в Ханчжоу
12. Закат над Западным озером в Ханчжоу
13. Западное озеро в Ханчжоу
14. Несколько человек гуляют по краю Западного озера на закате. Ханчжоу
15. Рисовые поля у восточного озера в Шаосине
18. Крабы подаются в буфете в гостевом доме у озера Яньсай, Шаньхайгуань, недалеко от Великой китайской стены. Хэбэй
19. Восход солнца над озером Бэйхай
20. Туристы наблюдают восход солнца над заливом Бохай