Ужас Геринга: советский рейд на Тацинскую/Евгений Норин и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Евгений Норин беседуют о скандальном для люфтваффе сюжете Великой Отечественной; истории, достойной стать сценарием фильма – советском рейде на Тацинскую.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕвгенийНоринЦИ #вов #тацинская
Экскурсии Егора Яковлева 15 мая:
⚓12.00 Мистический Петербург https://vk.com/event213086126
⚓13.15 Революционный Петроград https://vk.com/event213085945
⚓14.30 Петровский Петербург https://vk.com/event213085650
16.30 Герои и противники русской революции https://vk.com/event212978798
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/