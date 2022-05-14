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Ужас Геринга: советский рейд на Тацинскую/Евгений Норин и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Евгений Норин беседуют о скандальном для люфтваффе сюжете Великой Отечественной; истории, достойной стать сценарием фильма – советском рейде на Тацинскую.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕвгенийНоринЦИ #вов #тацинская

Экскурсии Егора Яковлева 15 мая:
⚓12.00 Мистический Петербург https://vk.com/event213086126
⚓13.15 Революционный Петроград https://vk.com/event213085945
⚓14.30 Петровский Петербург https://vk.com/event213085650
16.30 Герои и противники русской революции https://vk.com/event212978798

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ldsKrRRAPMQ
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