Брифинг Минобороны России (14.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка.
Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкаловское, Дементьевка, Клинск, Глубокое, Балаклея, Гоптовка Харьковской области, Старомихайловка, Спартак, Еленовка Донецкой Народной Республики, Петровенки и Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один «Байрактар-ТБ2» над населенным пунктом Маньковка Харьковской области.
Кроме того, в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2898 единиц специальной военной автомобильной техники.