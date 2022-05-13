Траектория генсеков. Евгений Спицын
ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТ ЦК В 1945-1985 ГГ.: ЛЮДИ И ВЛАСТЬ
https://konzeptual.ru/politbyuro-i-sekretariat-ck-v-1945-1985-gg-lyudi-i-vlast-11816?utm_source=smi
«ИЗ МРАЗИ В КНЯЗИ». СУДЬБЫ И ИНТРИГИ ЗАБЫТОГО ВЕКА
https://konzeptual.ru/iz-mrazi-v-knjazi-sud-by-i-intrigi-zabytogo-veka-11778?utm_source=smi
01:27 Существовал ли внутренний этикет внутри структуры Политбюро, связанный с определенными назначениями, обязанностями, постами, которые давали намёк всем участникам на скорое продвижение, повышение?
12:54 Какой эпизод из долгого периода сорокалетнего периода (1945-85) является наиболее драматичным на ваш взгляд? Какого политика можно обозначить как наиболее опьяненного властью? Всей этой внутрипартийной игрой.
24:48 Как связана была почётная должность организатора похорон с дальнейшим повышением по службе (примеры Черненко, Андропов, Горбачев).
28:30 Отзыв о книге Алексея Синелобова “Из мрази в князи. Судьбы и интриги забытого века”
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#Концептуал #ЕвгенийСпицын #АлександрШлотов
Не дальновидно как то Евгений говорит о правлении шкурных интересов и сейчас как и в 90-х. По моему сейчас есть отличия.