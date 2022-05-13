Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Траектория генсеков. Евгений Спицын

14 1

ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТ ЦК В 1945-1985 ГГ.: ЛЮДИ И ВЛАСТЬ
https://konzeptual.ru/politbyuro-i-sekretariat-ck-v-1945-1985-gg-lyudi-i-vlast-11816?utm_source=smi

«ИЗ МРАЗИ В КНЯЗИ». СУДЬБЫ И ИНТРИГИ ЗАБЫТОГО ВЕКА
https://konzeptual.ru/iz-mrazi-v-knjazi-sud-by-i-intrigi-zabytogo-veka-11778?utm_source=smi

01:27 Существовал ли внутренний этикет внутри структуры Политбюро, связанный с определенными назначениями, обязанностями, постами, которые давали намёк всем участникам на скорое продвижение, повышение?
12:54 Какой эпизод из долгого периода сорокалетнего периода (1945-85) является наиболее драматичным на ваш взгляд? Какого политика можно обозначить как наиболее опьяненного властью? Всей этой внутрипартийной игрой.
24:48 Как связана была почётная должность организатора похорон с дальнейшим повышением по службе (примеры Черненко, Андропов, Горбачев).
28:30 Отзыв о книге Алексея Синелобова “Из мрази в князи. Судьбы и интриги забытого века”

Сайт: http://концептуал.рф
Книги: https://konzeptual.ru
Youtube: https://www.youtube.com/user/konzeptualtv
ВКонтакте: https://vk.com/konzeptual_rf
Одноклассники: https://ok.ru/konzeptualrf
Telegram: https://t.me/konzeptual_ru

#Концептуал #ЕвгенийСпицын #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sHZrwe_gV_8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Об отставке Ливанова и назначении Васильевой". Евгений Спицын
„Информационная война” с Е.Ю. Спицыным
Перед лицом народа. День единства и вдова Солженицына
Либероидно-церковный проельцинский шабаш в Кремле
Американцы подготовили Гитлера к войне с СССР, но Сталин их переиграл
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9216 6872
    чужой 40 мин. назад

      Не дальновидно как то Евгений говорит о правлении шкурных интересов и сейчас как и в 90-х. По моему сейчас есть отличия.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru