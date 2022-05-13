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Современная система госуправления России. Михаил Делягин

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В чём состоит проблем ручного управления страны? Как будут развиваться события ближайший год? Рассказывает экономист, депутат ГД РФ Михаил Делягин.

01:03 Разграбление материального капитала
03:00 Грабеж – это занятие простое
04:55 Проблема ручного управления
06:38 Система государственного управления не способна увидеть проблемы страны
12:14 Три вещи которые необходимы сегодня
14:56 Прогноз дальнейшего развития событий
22:53 Книги Михаила Делягина

Книга “Конец эпохи: осторожно, двери открываются!” Том 1. Делягин М.Г. https://den-magazin.ru/utm/1177

#ДеньТВ #экономика #Делягин #госуправление #бюрократия #чиновники #стратегияразвития #бедность #нищета #власть
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LO6LTUwYEVA
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