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Нам нужен обмен. Обмен, во чтобы то ни стало…

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Нам нужен обмен. Обмен, во чтобы то ни стало…

Почему снова появилась тема переговоров Путина с Зеленским.

Ситуация на Донбассе для ВСУ ухудшается, угроза северодонецкой группировке ВСУ более чем реальна. Отсюда переброска резервов к Соледару и ожесточенные бои за Белогоровку, а также попытки замедлить развитие наступления со стороны Попасной.
При этом позиция Кремля не меняется, встреча возможна лишь для подписания уже согласованного договора. Просто так встречаться с Зеленским никто не будет.
США же очевидно хотят уравнять Путина с Зеленским, оставаясь как бы "над схваткой". Сама такая встреча для США будет уже победой. Поэтому марионетка снова озвучивает старый тезис, который для России заведомо тухлый. Отсюда и стандартный ответ про "необходимо подготовить условия".

Попутно через актуализацию подобных тем хотят снова актуализировать вопрос обмена нацистов на "Азовстали", которые стали слишком токсичными для шайки Зеленского, покуда они остаются живыми.
Россия продолжает придерживаться позиции – либо в плен, либо в землю. Любая уступка в этом вопросе очевидно будет является серьезной ошибкой. С Медведчуком не прокатило. С Макроном не прокатило. С генсеком ООН и МКК не прокатило. С Эрдоганом не прокатило. Теперь пытаются шантажировать пленными.

https://t.me/boris_rozhin/48446 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7613481.html
Метки: военнопленные, война на украине, Зеленский, мариуполь, Путин, США, Украина
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