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“Крик украинской матери”

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Болгарская скульптура "Крик украинской матери".
На улице простояла около двух часов, после чего убрали от греха подальше.

Выглядит как культист Нургла.
"Аленка" на этом фоне выглядит просто красавицей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7613084.html
Метки: warhammer, Болгария, идиоты, Украина, юмор
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