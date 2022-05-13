Итальянские коммунисты про СВО.

"Это НАТО чётко и открыто объявила войну".

Сторонники Итальянской коммунистической партии убеждены, что украинский конфликт развязала НАТО, а Россия вынуждена обороняться, пишет "Иль Джорнале". Автор статьи возмущается, что коммунисты "посмели" разместить на своих листовках георгиевскую ленту.



На стенах висят портреты Ленина и Сталина — двух "столпов марксистской доктрины". Повсюду развеваются красные флаги Итальянской коммунистической партии, с серпом и молотом, в память об СССР. Даже на медицинских масках изображён символ оплакиваемого (ими) Советского Союза. Неслучайно именно из этих стен, из офиса коммунистов в итальянском городе Дзагароло (Zagarolo), вышла скандальная листовка с буквой Z — символом российской операции на Украине.

Известная история. Возможно, вы её помните. По случаю Дня Победы подразделение коммунистической партии Монти Пренезини-Казилина в прошлое воскресенье, 8 мая, почтило память солдат, освободивших "Европу от нацистов и фашистов". И даже неважно, что это была по большей части заслуга американских и британских солдат. Дело в том, что на листовке с оповещением о мероприятии на месте Z, первой буквы "Zagarolo" (город Дзагароло), красовался символ, изображенный на танках Путина, да ещё и в виде георгиевской ленты.

Несмотря на ожесточённые споры и возмущение местных властей, коммунисты не стали выступать с опровержением, наоборот, всеми силами попытались защитить свою позицию. В интервью программе Quarta Repubblica они пояснили, что "Z изображена и на транспорте, который поставляет продовольствие и гумпомощь населению, причём не только тем, кто из Донбасса, но и украинцам". Что касается причин конфликта, коммунисты уверены: "Это НАТО чётко и открыто объявила войну". Это конфликт, разжигаемый "капитализмом", а "Путин вынужден защищаться". У каждого своя теория: "Геноцид? Где? Покажите нам, задокументируйте факты". И снова: "Хочу видеть настоящие изображения, а не фальшивку".

Секретарь Итальянской коммунистической партии Мауро Альборези (Mauro Alboresi) объясняет: "Лента — символ вечной памяти о победе СССР над нацистской Германией".

А уместно ли изображать ее на листовках, еще и в форме Z? "Это не провокация, нет". А может и да. Какая разница. Сжатый кулак — и вперёд.

Джузеппе Де Лоренцо (Giuseppe De Lorenzo)

https://inosmi.ru/20220512/kommunisty-254120059.html – цинк

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ucraina-follia-comunista-putin-si-sta-difendendo-2032949.html – первоисточник

Особенно порадовал мудацкий пассаж про "большие заслуги американских и британских солдат".

Ну а у компартии Италии здравая позиция, даром, что она мало на что влияет. Тем не менее, это еще раз показывает, что адекватные антиимпериалистические левые в основном с пониманием относятся к действиям России на Украине, видя корень зла именно в действиях США и НАТО, которые разожгли очередную войну.

