Брифинг Минобороны России (13.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США.
Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Тополиное и Павловка Запорожской области, Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой Народной Республики. Над населенным пунктом Топольское Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1491 орудие полевой артиллерии и миномета, а также 2869 единиц специальной военной автомобильной техники.
НАТО меняет тактику гибридной войны на когнитивное воздействие на противника.
Соединенные Штаты начинают менять тактику и переходят от гибридных войн к когнитивным в соответствии с новейшей концепцией Cognitive Warfare. Последняя разработана военно-научными объединениями, сотрудничающими с НАТО.
Высокопоставленные военные Североатлантического альянса сообщают, что для такой войный уже не потребуются артиллерийские установки и ракеты, самолеты и корабли. Воздействие на противника будет осуществляться на уровне его сознания и подсознания, что в конечном итоге и обеспечит победу США без использования оружия.
В когнитивной войне человеческий разум становится полем битвы. Цель состоит в том, чтобы изменить не только то, что думают люди, но и то, как они думают и действуют. Успешно ведение, оно формирует и влияет на индивидуальные и групповые убеждения и поведение в пользу тактических или стратегических целей агрессора.
В своей экстремальной форме он может разбить и разбить целое общество, так что у него больше нет коллективной воли противостоять намерениям противника. Оппонент может, предположительно, покорить общество, не прибегая к прямой силе или принуждению.
Цели когнитивной войны могут быть ограничены с короткими временными горизонтами. Или они могут быть стратегическими, с кампаниями, начатыми на протяжении десятилетий. Одна кампания могла бы быть сосредоточена на ограниченной цели предотвращения проведения военного маневра, как и планировалось, или на принудительного изменения конкретной государственной политики.
Можно было бы начать несколько последовательных кампаний с долгосрочной целью разрушить целые общества или альянсы, вызывая сомнения в управлении, подрывая демократические процессы, вызывая гражданские беспорядки или подстрекая к сепаратистским движениям.
По мнению политологов, новая концепция способна нанести серьезный вред. Она будет воздействовать не только на военнослужащих, но и на гражданское общество, что вполне укладывается в мечты Соединенных Штатов о господстве над миром. Однако когнитивная война сделает человечество совсем другим, что вряд ли можно назвать хорошим изобретением.
Добро пожаловать в полноценный мир ментальных воин.
Госдеп США открыто провоцирует рост протестных настроений в российском обществе. На правительственном уровне работа уже ведётся в когнитивном оперативном пространстве.
На сайте Госдепа США запущен интерактивный проект, посвящённый «агрессии» России против Украины, о которой токсично и безосновательно в западном информпространстве вещают на каждом углу.
В качестве доказательств т.н. «агрессии» тиражируется подборка раскрученных западными СМИ фотографий (не без участия ЦИПсО ВСУ), демонстрирующих преступления якобы российских войск (Буча, удары по жилым домам ВСУшниками, роддом в Мариуполе и пр.)
По версии Госдепа все, о чем говорят в России – ложь.
Помимо демонстрации постановочных фото, в ведомстве призывают рядовых граждан к прямому вмешательству во внутренние дела России путём использования подготовленных интернет-сервисов (ссылки публиковать не будем из соображений безопасности).
Сервисы способны осуществлять веерную рассылку смс-сообщений на мобильные телефоны и в мессенджеры российских граждан, база которых имеется в доступе.
Методы информационно-психологической войны Запада против России вышли на новый уровень, уровень шестого оперативного пространства.