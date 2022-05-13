Новой «золотой лихорадкой», как это было в XIX веке, может обернуться борьба между США, Россией и Китаем за Луну, где сосредоточены крупные запасы полезных ископаемых, что может вылиться в широкое развертывание космических сил и боевые действия в космосе.

Как известно, в недрах Луны нет ни нефти, ни угля, но зато имеются различные металлы. В частности, железо, алюминий, титан, торий, хром, магний. В составе лунного реголита также обнаружены калий, натрий, кремний и фосфор. Однако главным и наиболее перспективным в плане освоения ископаемым на Луне является изотоп гелий-3, который может использоваться, как термоядерное топливо. Считают, что добыча этого легкого изотопа гелия в ближайшем будущем сможет решить проблему энергетического кризиса на Земле и его называют «горючим будущего». На Земле он встречается крайне редко. Исходя из этого, стоимость одного грамма вещества равна одной тысяче долларов. При этом один грамм гелия-3 способен заменить до 15 тонн нефти. За это, считают американцы, и развернется ожесточенная борьба.

Как пишут в американском издании National Interest, Роберт Мэннинг — старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Брента Скоукрофта при Атлантическом совете и Питер Уилсон — старший научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в корпорации RAND, очень скоро на различных исследовательских и горнодобывающих станциях на Луне может появиться военный гарнизон, в состав которого войдут в основном боевые роботы и оборонительные вооружения.

Авторы настолько уверены именно в таком развороте событий, что уже всерьез обсуждают, какими именно будут боевые действия на Луне и вокруг нее и что за силы могут быть развернуты к концу 2030-х годов. Особенности лунной поверхности в качестве района боевых действий, считают они, приведут к необходимости переосмысления боевых действий в привычном нам виде. Солдаты-люди и роботы, вероятно, будут оснащены оружием с нулевой отдачей, а, может, и ОНПЭ вроде высокомощного сверхвысокочастотного излучения и лазеров.

Высокоточному оружию понадобятся реактивные двигатели, поскольку атмосферы как таковой на поверхности Луны нет. Большинство артиллерийских орудий примут одну из двух форм: боеприпасы, генерирующие облака осколков наподобие осколочных артиллерийских снарядов конца XIX века, или боеголовки глубокого проникновения в грунт, предназначенные для уничтожения лунных укреплений и/или подземных объектов.

Появится и оружие, которое уже давно обсуждают писатели-фантасты. Например, вроде электромагнитного ускорителя масс (ЭМУ). Возможно, будет создан его коммерческий вариант для обеспечения лунными строительными материалами одной или нескольких крупнейших космических станций, которые мечтают построить в 2030-х гг. американский миллиардер Джефф Безос и иже с ним. Понадобятся транспортные средства, способные работать днем и ночью.

В ночное время лунным солдатам и боевым машинам потребуются достаточные запасы энергии в отсутствие солнечной. Реальные бои будут довольно короткими, учитывая хрупкость человеческих тел и лунной инфраструктуры. Одна из сторон может выиграть или проиграть очень быстро, но продолжит войну с использованием боеприпасов, которые ей вышлют из окололунного пространства или с Земли, строят прогнозы авторы статьи в National Interest.

Крупным военным игрокам придется полагаться в основном на роботизированные боевые системы в пределах между запускаемыми из минометных установок боеприпасами с системой управления и большими боевыми роботами-кентаврами.

Последние способны передвигаться по поверхностям с использованием одновременно ног и колес. Многие из этих боевых систем могут оснастить ракетным двигателем для совершения прыжков на большие и малые расстояния. Концепция передвигающихся скачками транспортных средств для поддержки различных исследовательских работ будет, вероятно, разработана в течение первого десятилетия с момента начала освоения Луны. Например, SpaceXHLS будет обладать способностью совершать суборбитальные прыжки вокруг Луны.

Вполне вероятно, что все потенциальные воюющие стороны будут использовать боеприпасы с функцией формирования высокоскоростного облака осколков. Ускорить их возможно при помощи ракетного или электромагнитного двигателя. После детонации облако сокрушит любое вероятное оружие непосредственной обороны.

Эти космические аппараты могут быть оснащены боеприпасами для нанесения ударов по лунной поверхности только в случае гарантированной вероятности нанесения ответного удара при отсутствии военного паритета на поверхности Луны. Не следует забывать, считают американцы, что одна или несколько вовлеченных в военное соперничество стран могут быть готовы нанести ядерный удар с Земли в качестве крайней ответной меры.

При этом Роберт Мэннинг и Питер Уилсон признают, что для создания и развертывания такого космического оружия «потребуется огромное количество ресурсов, которые принесли бы больше пользы в обеспечении продуктивного и долгосрочного присутствия человека на Луне, не говоря уже о Марсе и астероидах, где можно наладить коммерческую добычу полезных ископаемых.

«Учитывая взаимную уязвимость и доступность множества средств для нарушения работы и уничтожения спутников и другой космической инфраструктуры, война в космосе обернется, скорее всего, высокими издержками и проволочками», — констатирует авторы National Interest.

И такого рода апокалиптические прогнозы отнюдь не пустая фантазия авторов статьи в National Interest. Они — логичное следствие тех реальных агрессивных планов, которые разработаны и уже осуществляются в США на официальном уровне. В 2020 году в США была принята новая национальная космическая стратегия, разработчики которой пытаются представить дело так, будто развернутая Вашингтоном милитаризация космоса является «ответом» США их «соперникам» в этой области, т.е. России и Китаю. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте Белого дома, космическая область «стала сферой ведения боевых действий в результате стремления соперников бросить вызов интересам Соединенных Штатов и их союзников в космосе».

«Абсолютно необходимо, — говорится в стратегии, — чтобы Соединенные Штаты адаптировали работу своих ведомств, занимающихся обеспечением национальной безопасности, свою политику, стратегии, доктрины, принципы засекречивания информации в сфере безопасности, а также свои силы для сдерживания враждебных действий, демонстрации ответственного поведения и, если необходимо, отражения агрессии и защиты интересов Соединенных Штатов в космосе».

Концепция предполагает, что выполнением этих задач в первую очередь займутся Космические силы США, которые были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.

В июне 2020 г. была обнародована рассекреченная часть новой стратегии Пентагона по обороне в космосе, где недвусмысленно сказано, что в США рассматривают эту среду как область боевых действий. А сама идея создания космических войск была озвучена Дональдом Трампом еще в марте 2018 г.

В мае 2021 года в интервью газете Washington Post командующий Космическими силами США генерал-майор ВВС Джон Реймонд заявил: «Космос — это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море, и это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве».

Однако голословно обвиняя Россию и Китай, Соединённые Штаты уже давно сами создали необходимую инфраструктуру для развёртывания ядерного оружия в космосе и собираются её усиленно наращивать. Еще в 2010 году американцы разработали космический аппарат X-37, который может нести до шести ядерных боеголовок и он уже был запущен на орбиту, сообщил генеральный директор российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков в ходе выступления на марафоне «Новое знание».

На настоящий момент существует шесть космических аппаратов в этом проекте. К 2025 году Вашингтон планирует вывести на орбиту ещё два таких аппарата, то есть их станет восемь. С января 2020 года новые космические силы США активно приступили также к созданию арсенала из 48 наземных систем вооружений, предназначенных для временного подавления сигналов российских или китайских спутников связи в первые часы возможного будущего конфликта.

В то же время Россия выступает категорически против милитаризации космического пространства и активно ратует за международное сотрудничество в области мирного освоения космоса.

В прошлогоднем интервью NBC президент РФ Владимир Путин заявил:

«Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве». Однако при этом понятно, что Россия, выступая против милитаризации космического пространства, не может не реагировать на агрессивные замыслы США. А потому активно готовится к тому, чтобы им противостоять, принимая все необходимые для этого меры.





