Жаба и гадюка в битве за мировой престол. Что именно сейчас делят Британия и США? Константин Сивков
Как можно расценивать текущие действия Британии в мировой игре. Что говорил о том, что начался новый этап старого противостояния. Что получит победитель? Об этом и многом другом рассказывает в своей беседе с Игорем Шишкиным аналитик Константин Сивков.
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