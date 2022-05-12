Допрос Вассермана 10.05.2020

Гости: Дмитрий Лекух, писатель, публицист

Зеленая энергетика — красивая сказка, которую выдумал Запад и заставил поверить в нее европейцев. И пока «зеленые» продают свои идеи по всему миру, сегодня все понимают, что на альтернативных источниках энергии далеко не уедешь. Именно газ и нефть стали разменной монетой в кризисе между Западом и России. ЕС спешит принять шестой пакет санкций, который вводит запрет на российскую нефть. И если для США эмбарго на углеводороды из России открывает новые возможности и территории для продажи СПГ, то для европейских стран — это самоубийство.

Откуда возник глобальный миф о зеленой энергетике? К чему приведет запрет ЕС на российские энергоносители? Об этом и многом другом в программе «Допрос Вассермана» на радио Sputnik.

Дмитрий Лекух: зеленая энергетика — это классический венчурный процесс: «технологий нет, но дайте нам денег».

Источник — https://radiosputnik.ria.ru/20220510/1787789859.html