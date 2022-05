Военные действия на Украине еще в разгаре, Запад продолжает усиленно накачивать Киев оружием и накладывает на Россию все новые санкции, США выделяют Украине колоссальные деньги – 40 млрд долларов помощи, а наша страна, несмотря на это, уже… выигрывает.

Москва, как считает экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп, может выиграть в случае введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на этот энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем.

А запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для России. При таком развитии событий цены подскочат сразу же, но Россия еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, объяснил Хосп.

Кроме того, от эмбарго выиграют также Китай и Индия, которые смогут получать нефть из России по более низкой цене. А это означает, что связи РФ с этими странами, стремительно превращающимися в экономических гигантов, которые опередят и уже опережают США, еще больше укрепятся.

«Путин выигрывает экономическую войну: санкции начали наносить ущерб России, но картина весьма неоднозначна», – признает американское издание Politico. Всемирный Банк, пишет агентство, прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на 45 процентов. Это в четыре раза больше, чем предполагаемый 11-процентный спад России, который прогнозируют западные эксперты.

Однако наша страна все равно выигрывает. Сравнивая доходы России от продажи того же трубопроводного газа, можно увидеть, что экспорт растет и доходы от него намного выше, чем год назад.

Так, в январе 2022 года Россия заработала на трубопроводах 9,5 миллиарда долларов (годом ранее этот показатель составлял 3.4 миллиарда) плюс еще 1,3 миллиарда долларов от экспорта СПГ, констатирует Politico.

«Russia Is Still Winning the Energy War» (Россия все еще выигрывает энергетическую войну) – так озаглавлена статья в американском журнале Time. «Россия давно осознала эффективность энергетики как инструмента внешней политики… так как является энергетической и ресурсной сверхдержавой, – пишет Time. – Если война является продолжением дипломатии другими средствами, то энергетическая война является величайшим дипломатическим инструментом из всех».

Признав нашу победу в этой войне, издание прогнозирует, что резкий рост цен на газ может вызвать «катастрофический энергетический кризис в Европе». А США, которые не могут обойтись без российского урана, импортируют из России более 16% необходимого для американских АЭС уранового сырья и страдают еще и от резкого скачка цен на ядерное топливо. Так, ряд американских энергетических компаний (Duke Energy Corp, Exelon Corp), а также Институт атомной энергетики США умоляют Белый дом не вводить санкции против поставок российского урана, несмотря на внесенный в Конгресс США законопроект о запрете его импорта, отмечает Time.

Нереальными и нецелесообразными выглядят и угрозы ЕС полностью отказаться от российских энергоресурсов. Об этом заявил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

Ли обратил внимание на позиции Венгрии, Словакии и Хорватии, которые, несмотря на членство в ЕС, выступают против отказа от нефти из России. НПЗ в этих странах построены специально для переработки российского сырья, и поиск альтернативы создаст для них серьезные проблемы, поясняет эксперт.

Эксперт Bloomberg также призвал разобраться, какую нефть считать российской: если из российской нефти производится топливо на индийском заводе, оно считается индийским, при этом выяснить происхождение исходного сырья невозможно.

На другой аспект происходящего, что не связано с санкциями, указывает ведущая итальянская газета Giornale, которая считает, что Россия уже одержала на Украине экономическую победу. Во-первых, указывает она, в ходе продвижения в восточные районы Украины, русская армия получила в свои руки большую часть природных богатств. Таким образом, с экономической точки зрения русскую операцию можно считать частично победоносной, за вычетом ежедневных расходов, вложенных Москвой в поддержку русской военной машины.

Следует отметить, что говоря о «природных богатствах восточных районов Украины», о которых пишет итальянская газета, необходимо признать, что с исторической точки зрения речь на самом деле идет об исконных русских землях.

Которые в силу сложных зигзагов истории и щедрости большевиков оказались сначала в составе Украинской ССР, а потом, после развала СССР, очутились в составе независимой Украины.

«В любом случае, – полагает Giornale, которая, конечно, таких нюансов не знает или не замечает, – если России удастся сохранить территории, которые она завоевала до сих пор, Украина должна будет потерять большую часть своего богатства, или, скорее, своей экономической мощи. Донбасс – самый яркий пример: здесь русские водрузили свой флаг на полосе земли, доходящей до Одессы. А под этими землями находится около 80% имеющихся на Украине месторождений нефти и газа, плюс все НПЗ, на которые страна могла рассчитывать.

Кроме того, продолжает газета, Москва завладела угольными шахтами в Донбассе (тоже, кстати, исконной территории России – прим. авт.) а также нефтяными платформами, расположенными в Черном море.

Наконец, не следует забывать об огромных украинских полях пшеницы: Киев является одним из основных экспортеров в мире этого ценнейшего продукта. Важные украинские сталелитейные заводы между Мариуполем и Кривым Рогом и четыре порта также оказались в «портфолио Кремля».

И это еще не все. «Половина украинского ВВП, около 42%, приходится на добычу полезных ископаемых, на Украине обнаружено около 20 тысяч месторождений и участков добычи 97 видов полезных ископаемых, оценочная стоимость которых составляет около 7,5 трлн долларов. На Украине имеются крупнейшие в Европе месторождения марганцевой руды, 2,3 миллиарда тонн которой сосредоточены в бассейне Днепра. Почти сто месторождений железной руды расположены между Мариуполем, Кривым Рогом и Кременчугом. И мы могли бы продолжать и продолжать», – констатирует итальянская газета.

О том, что освобожденные от нацистов южные территории Украины со всеми их природными богатствами снова вернутся в лоно России, уверенно заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада», – сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что юго-восточные территории, «подаренные» когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает русскоязычное население.

«У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», – подчеркнул постпред.

На Западе начинают также признавать, что, даже несмотря на усиленно нагнетаемую там русофобию, Россия выигрывает даже в информационной войне. Об этом заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению своей кандидатуры, она признала, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в освещении ситуации вокруг Украины. «Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов», – объявила Бринк.

Понятно, конечно, что такие признания на Западе не только констатация фактов побед России, но направлены преимущественно, на то, чтобы продолжать раздувать жупел «российской угрозы», запугивать обывателя и добиться больших расходов на вооружения.

Русофобская истерия на Западе продолжается с неослабевающей силой, Украину продолжают накачивать оружием, однако само появление таких признаний наших успехов и явного провала попыток сломить Россию санкциями – важный симптом. Факты – упрямая вещь.