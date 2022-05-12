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Род в жизни человека

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Автор Валерий Синельников
Ведущая Елена Андреева

Род человека:

Как он влияет на его судьбу? Какие основы заложены предками, чтобы род развивался и был сильным?
Что может разрушить жизнь человека, если он забывает своих предков?
Как влияет родовая память на жизнь человека?
Какие последствия нарушения родовой программы?
Как исправить свою жизнь в лучшую сторону через род?

Синельников Валерий Владимирович – врач-терапевт, гомеопат, психотерапевт, писатель, автор нескольких открытий в сфере медицинской психологии.

Официальный сайт доктора Синельникова https://v-sinelnikov.com/
Книги доктора Синельникова https://clck.ru/gyVtM
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qznrh4_A9xk
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