Род в жизни человека
Автор Валерий Синельников
Ведущая Елена Андреева
Род человека:
Как он влияет на его судьбу? Какие основы заложены предками, чтобы род развивался и был сильным?
Что может разрушить жизнь человека, если он забывает своих предков?
Как влияет родовая память на жизнь человека?
Какие последствия нарушения родовой программы?
Как исправить свою жизнь в лучшую сторону через род?
Синельников Валерий Владимирович – врач-терапевт, гомеопат, психотерапевт, писатель, автор нескольких открытий в сфере медицинской психологии.
Официальный сайт доктора Синельникова https://v-sinelnikov.com/
Книги доктора Синельникова https://clck.ru/gyVtM
Расписание семинаров доктора Синельникова https://clck.ru/gyVby
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#род #славяне #предки
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.