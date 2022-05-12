Руководство Финляндии заявило, что поддерживает заявку на вступление в НАТО. Как ожидается, симметричное заявление последует и от руководства Швеции. Как уже говорилось ранее, новый Железный Занавес протянется от Баренцева до Черного моря. Кампания на Украине определяет – где именно он пройдет к югу от Белоруссии. Чем дальше на Запад, тем лучше.

1. Вопрос о вступлении Финляндии в НАТО организационно будет решен до конца года. Также как и Швеция.

2. Соответственно, уже к 2023-му году или даже ранее можно ожидать усиление группировки НАТО на территории Финляндии. Это потребует наращивания сил в Карелии и Ленинградской области.

3. По-прежнему в воздухе висит вопрос ответственности лиц, которые сдвинули Железный занавес из Центральной Европы на текущие границы. Некотоорые из них еще живы. Последствия их преступной деятельности – налицо.

4. Фактически, Финляндия уже сейчас не является нейтральной страной, так как она поставляла военную помощь на Украину.