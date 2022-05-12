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Доллар – 64. Евро – 66

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Доллар сегодня 64 (падал даже до 63). Евро – 66.
Очередной обвал курса доллара пошел после объявлений о санкциях против европейских компаний закупающих газ (в том числе и под внешним управлением) и сообщениях о том, что уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке".
В силу невозможности отказаться от российского газа, ЕС фактически смирился с тем, что РФ получит в этом году огромные сверхприбыли от продажи газа, что позволит российской экономики несколько менее болезненно пережить последствия разрыва с Западом.
Сокращение транзита газа через Украину и рост цен на европейском спотовом рынке также способствуют росту курса рубля. Впрочем, как говорят некоторые экономисты, слишком сильное укрепление рубля также невыгодно, как и неслучившееся падение до 200 рублей за 1 доллар.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7611958.html
Метки: валюта, газ, деньги, доллар, евро, Россия, рубль, экономика, энергоносители
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2084 1692
    KOCMOHABT 28 мин. назад

      Народу, в основном, накласть на курс. Им важны цены в продуктовых магазинах и цены на автозапчасти. Понятно, что весомоя значение курса в ценообразовании есть, но курс летит в низ, а ценники стоят как вкопаные. Ну запчасти слегка подешевели, после почти двухкратного роста.

      • 9210 6874
        чужойKOCMOHABT 14 мин. назад

          Космонавт забей на доллар. Он не хотел тебя обидеть и твои запчасти.
          Народу в основном накласть на продукты в магазине.

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