Доллар – 64. Евро – 66
Доллар сегодня 64 (падал даже до 63). Евро – 66.
Очередной обвал курса доллара пошел после объявлений о санкциях против европейских компаний закупающих газ (в том числе и под внешним управлением) и сообщениях о том, что уже 20 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке".
В силу невозможности отказаться от российского газа, ЕС фактически смирился с тем, что РФ получит в этом году огромные сверхприбыли от продажи газа, что позволит российской экономики несколько менее болезненно пережить последствия разрыва с Западом.
Сокращение транзита газа через Украину и рост цен на европейском спотовом рынке также способствуют росту курса рубля. Впрочем, как говорят некоторые экономисты, слишком сильное укрепление рубля также невыгодно, как и неслучившееся падение до 200 рублей за 1 доллар.
Народу, в основном, накласть на курс. Им важны цены в продуктовых магазинах и цены на автозапчасти. Понятно, что весомоя значение курса в ценообразовании есть, но курс летит в низ, а ценники стоят как вкопаные. Ну запчасти слегка подешевели, после почти двухкратного роста.
Космонавт забей на доллар. Он не хотел тебя обидеть и твои запчасти.
Народу в основном накласть на продукты в магазине.