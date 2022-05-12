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1883-1892. Большой альбом об императоре Александре III и императрице Марии Федоровне. Часть 2

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1883-1892. Большой альбом об императоре Александре III и императрице Марии Федоровне. Часть 1

24. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна в группе военных чинов обедают в лесу во время больших манёвров. 1886
24. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна в группе военных чинов обедают в лесу во время больших манёвров. 1886.jpg” title=”24. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна в группе военных чинов обедают в лесу во время больших манёвров. 1886

25. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна (рядом с ним) в группе военных чинов во время больших манёвров. 1886.jpg
25. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна (рядом с ним) в группе военных чинов во время больших манёвров. 1886.jpg” title=”25. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна (рядом с ним) в группе военных чинов во время больших манёвров. 1886

26. Охотничья резиденция императора в Спале.jpg
26. Охотничья резиденция императора в Спале

27. Вид царской охотничьей резиденции, где останавливались члены императорской фамилии во время приездов.jpg
27. Вид царской охотничьей резиденции, где останавливались члены императорской фамилии во время приездов

28. Кабинет Государыни в Спале.jpg
28. Кабинет Государыни в Спале

29. Вид царской охотничьей резиденции.jpg
29. Вид царской охотничьей резиденции

30. Утро в Спале.jpg
30. Утро в Спале

31. Отъезд Государя на охоту.jpg
31. Отъезд Государя на охоту

32. Императрица Мария Федоровна, великая княжна Ксения Александровна (левее Марии Федоровны), великая княгиня Елизавета Федоровна - справа у дверей, …
Императрица Мария Федоровна, великая княжна Ксения Александровна (левее Марии Федоровны), великая княгиня Елизавета Федоровна – справа у дверей, рядом с ней (левее) – министр императорского Двора и уделов – Илларион

33. Александр III (во втором ряду слева) с семьей в экипаже на прогулке в лесу.jpg
33. Александр III (во втором ряду слева) с семьей в экипаже на прогулке в лесу

34. После охоты.jpg
34. После охоты

35. Группа участников царской охоты за обедом.jpg
35. Группа участников царской охоты за обедом

36. Император Александр III (справа во главе стола) с членами своей семьи и приближенными лицами после охоты во время обеда в лесу.jpg
36. Император Александр III (справа во главе стола) с членами своей семьи и приближенными лицами после охоты во время обеда в лесу

37. Группа участников царской охоты за обедом.jpg
37. Группа участников царской охоты за обедом

38. Без подписи.jpg
38. Без подписи

39. Без подписи.jpg
39. Без подписи

40. «Их величества и свита на охоте».jpg
40. «Их величества и свита на охоте»

41. «Их величества и свита на охоте».jpg

42. «Их величества и свита на охоте».jpg

43. Императрица на гончей охоте.jpg
43. Императрица на гончей охоте

44. Императрица на гончей охоте.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8400165.html
Метки: история, польша, Россия, фото
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