1883-1892. Большой альбом об императоре Александре III и императрице Марии Федоровне. Часть 2
1883-1892. Большой альбом об императоре Александре III и императрице Марии Федоровне. Часть 1
24. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна в группе военных чинов обедают в лесу во время больших манёвров. 1886.jpg” title=”24. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна в группе военных чинов обедают в лесу во время больших манёвров. 1886
25. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна (рядом с ним) в группе военных чинов во время больших манёвров. 1886.jpg” title=”25. Император Александр III (во главе стола), императрица Мария Федоровна (рядом с ним) в группе военных чинов во время больших манёвров. 1886
26. Охотничья резиденция императора в Спале
27. Вид царской охотничьей резиденции, где останавливались члены императорской фамилии во время приездов
28. Кабинет Государыни в Спале
29. Вид царской охотничьей резиденции
30. Утро в Спале
31. Отъезд Государя на охоту
Императрица Мария Федоровна, великая княжна Ксения Александровна (левее Марии Федоровны), великая княгиня Елизавета Федоровна – справа у дверей, рядом с ней (левее) – министр императорского Двора и уделов – Илларион
33. Александр III (во втором ряду слева) с семьей в экипаже на прогулке в лесу
34. После охоты
35. Группа участников царской охоты за обедом
36. Император Александр III (справа во главе стола) с членами своей семьи и приближенными лицами после охоты во время обеда в лесу
37. Группа участников царской охоты за обедом
38. Без подписи
39. Без подписи
40. «Их величества и свита на охоте»
43. Императрица на гончей охоте