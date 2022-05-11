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Запрос на вступление

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1. В военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что намерены подать запрос Путину о возможности вступления в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта.
2. Вице-премьер правительства Крыма Мурадов заявил, что освобожденные территории Украины должны войти в состав России как отдельный регион.
3. Ранее высказывались мнения о необходимости присоединения освобожденных территорий к Крыму и создания Таврической губернии или же расширенного Крымского Федерального Округа.
4. Пока нет ясности в том, в каком формате может быть реализован данный процесс – через создание Херсонской Народной Республики и последующий запрос или же сразу через прямой референдум, чтобы не плодить сущности.
5. С фактической точки зрения интеграция Херсонской и Запорожской областей с Россией уже идет.

Еще в марте писал, что затягивание войны на Украине приведет к тому, что она потеряет еще больше территорий. До 24 февраля он могла потерять только часть Донбасса. После 24 февраля – весь Донбасс. После марта-апреля, она потеряет еще как минимум 2 области.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7608970.html
Метки: война на украине, Россия, Украина, херсонская область
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