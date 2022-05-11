Путин назначил врио глав пяти регионов
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов. В последний день майских праздников объявили о своей отставке губернаторы Томской, Кировской и Саратовской областей и глава Республики Марий Эл, а также руководитель Рязанской области. Так, врио главы Республики Марий Эл назначен возглавлявший правительство Калмыкии Юрий Зайцев. Врио губернатора Кировской области стал Александр Соколов, работавший ранее референтом одного из управлений Кремля. Руководить Рязанской областью назначен Павел Малков, возглавлявший Росстат, Саратовской областью – Роман Бусаргин, возглавлявший правительство региона. В Томской области врио главой региона стал Владимир Мазур, работавший замглавы управления Кремля по внутренней политике. С каждым из вновь назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов глава государства провел рабочие встречи. Этим же указом принята отставка прошлых руководителей регионов, которые ранее сами заявили о своем уходе. Как уточнили в ЦИК, выборы глав...
“По инициативе “Единой России” в Госдуму внесен законопроект, который повысит престиж профессии учителя. Документ предлагает исключить термин “образовательная услуга” из закона об образовании”, – уточняется в сообщении.
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“Хочешь победить врага — воспитай его детей”
Восточная мудрость.
Образование — это основа государственности. То, что будет заложено в головы детей, будет реализовываться в рамках государственной политики. Выпускники вузов будут строить ту государственность, которая прививалась за школьной скамьей. Исходя из этого не удивительно, что во все времена к вопросу обучения было пристальное внимание, как внутри страны, так и за её пределами. Государственники стремились вложить в детей те знания, которые способствовали развитию, прогрессу страны. В свою очередь противники данного государства, не жалея времени и ресурсов, осуществляли деятельность для перестройки системы образования в своих интересах.
Образование — это услуга. Данный факт закреплён в «Законе об образовании». А если образование — это услуга, то должен быть и заказчик. Учитель является исполнителем “образовательной услуги” в отношении детей, заказчиками которой являются родители. Соответственно этому родители наделяются правом требовать от учителей оказания “образовательной услуги” в соответствии со своими представлениями о “качестве” преподавания и объеме получаемых знаний. Процесс оказания услуг, как форма торговли, навязывает сторонам образовательного процесса соответствующую торговле этику и принципы взаимоотношений: «клиент всегда прав»! В результате мы получаем детей, которые не обучаются, а играют в потребителей под присмотром родителей.
Необходимо отказаться от стандартов Болонской системы, вывести процесс образования из сферы коммерческой деятельности и обратиться к наследию Советского Союза, который имеет опыт подготовки в кратчайшие сроки, квалифицированных кадров, позволивших провести масштабную индустриализацию страны, одержавших победу против объединенных сил запада в Великой Отечественной Войне, запустивших первого человека в космос. При СССР образование было полностью подчинено государственному управлению и финансированию. Планы обучения жестко регламентировались и контролировались государством. Государственное финансирование гарантировало достаточную материально-техническую базу, что сельской школе, что университету. А студенту – нормальные бытовые условия и гарантированную трудоустройство.
Для усиления Россией своей субъектности в мире и обретения полноценного суверенитета, необходимо перестать быть объектом внешнего надгосударственного управления в различных сферах, и в частности, в ОБРАЗОВАНИИ. Закон об Образовании 1992 г. Болонская система, ЕГЭ – являются элементами глобального управления Россией как объекта в сфере образования для ослабления интеллектуального потенциала страны, создания общества «потребителей», а не «творцов», как это было в СССР.
Однако, даже если на законодательном уровне вышеуказанная инициатива будет принята, наша группа не питает иллюзий относительно быстрых и кардинальных перемен в системе образования. Она, как и другие социальные институты подчинено идеологии капитализма. Согласно ей знания рассматриваются как капитал, и товар для перепродажи, и средство личного обогащения и преимущество в конкурентной среде.
Соответственно этому декоммерциализация образования невозможна без отказа от капиталистической идеологии. Предложенные изменения в законе об образовании хотя и являются позитивными, все-же без утверждения государственной идеологии, в которой знания – это средство развития страны и обеспечения её суверенитета, являются недостаточными. Следует также отказаться от принципов западного патентного права, требования публикации научных работ в зарубежных журналах как критерий присвоения ученых степеней. Пересмотреть деятельность РАН (Российской Академии наук). Вывести работу научно-исследовательских коллективов из коммерческой сферы. Гарантировать научным работникам достойный уровень жизни.
Все это возможно лишь в рамках реализации централизованной государственной политики в области науки и образования, основанной на государственной идеологии, нацеленной на развитие страны и обеспечения её независимости, безопасности и самодостаточности. Сейчас к этому есть все предпосылки.
Если , как тут сказано, надо “отменить капиталистическую идеологию” и заменить “государственной идеологией”, то остаётся эту самую “государственнцю идеологию” увидеть, поменяв Конституцию. Как и обозначенную “цель” для населения РФ. Лениду и карты в руки. Ау !
Именно И.В. Сталин усмотрел в секретаре Молотовского райкома ВКП(б) Москвы А.Г. Звереве будущего министра финансов, которому предстояло спасти страну от финансового краха.
Пожалуй, только в министерстве финансов СССР могли с точностью до рубля сказать во сколько нам обошлась Великая Отечественная война.
Уже давно из этой цифры никто не делает тайны. Равняется она 2 триллионам 569 миллиардам рублей.
Эта цифра и для современной России считается колоссальной, что уж там говорить про СССР 40-х годов.
Конечно, в начале войны Звереву пришлось пойти на непопулярные, но такие необходимые для страны меры.
Так в частности был включен печатный станок, что позволило увеличить оборот наличности почти в 4 раза.
Гражданам страны было запрещено снимать со сберегательных книжек свыше 200 рублей в месяц. Были повышены цены на табачную, алкогольную и парфюмерную продукцию.
Население обязали покупать облигации новых военных займов. Тогда их было выпущено на сумму свыше 70 миллиардов рублей.
Повсеместно среди рабочих и служащих были запрещены отпуска. Все компенсации уходили на сберкнижки, но получить их до окончания войны не представлялось возможным.
Это американцы считали вторую мировую войну «хорошей», так как она позволила поднять благосостояние США на недосягаемые высоты. Советский же народ перенес всю тяжесть войны на своих плечах.
Сейчас можно с полной уверенностью сказать, если бы не А.Г. Зверев, ситуация в стране могла бы быть еще хуже. В 1944 и 1945 годах Зверев добился того, что страна воевала в условиях бездефицитного бюджета.
Арсений Зверев помог стране и в послевоенные годы.
По распоряжению Сталина еще в 1943 году в условиях строжайшей секретности Зверев начал подготовку к послевоенной денежной реформе, которая успешно была осуществлена в 1947 году.
Благодаря именно денежной реформе Зверева в стране были отменены продовольственные карточки. К слову сказать, в напыщенной Англии карточки просуществовали до начала 1950-х годов.
п.с. всё уже было…