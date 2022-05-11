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Починка Rutube

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Как заявляет администрация Рутуба, сервис в процессе восстановления после мощной кибератаки. Дела вроде как идут на поправку и в ближайшее время его снова запустят.

И еще одна интересная деталь.

Защитой видеохостинг Rutube от взлома занималось Group-IB арестованного за госизмену Ильи Сачкова. Об этом сообщает BBC. По данным журналистов, в Twitter появились скриншоты административной панели сервиса и письмо, которое отправил директор Rutube Алексей Назаров в ФСБ с жалобой на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB. “Все эти деньги были потрачены впустую”, – комментируют этот документ авторы твиттер-аккаунта.

https://t.me/oper_goblin/14520

Как любили нам говорить долгое время либералы – “Врагов народа придумал параноик Сталин”.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7609655.html
Метки: Видео, Интернет, кибербезопасность
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