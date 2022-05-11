Брифинг Минобороны России (11.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ.
Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники.
Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.
Госдеп США поставил перед подконтрольными НПО задачу дискредитировать спецоперацию РФ на Украине.
Госдеп США рекомендовал распространять фейки, направленные на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ, – Нарышкин
В действиях Госдепа США просматривается много общего с традициями министерства пропаганды Третьего рейха и его главы Иозефа Геббельса, – Нарышкин
Одними фейками сыт не будешь.
Даешь Госдеп народу пиченюхи и старые авто ( которые еще ездят пока)
Жорики дискредитируют любое, но скоро нечего на Украине будет жрать.
Подконтрольные России территории на нехватку продуктов не жалуются.
а Нарышкин честный?
На Западе грядет смена военной власти: у армий НАТО, вместо генерала ВВС США Тода Уолтерса появится новый командующий — американский генерал итальянского происхождения Кристофер Каволи. Судя по всему, генерал Каволи прошел специальный кастинг на роль идеального победителя русских в украинской кампании. Он ученый-полиглот. Помимо знания французского и итальянского языков и классической римской патрицианской фамилии Сцевола (Каволи), в багаже у генерала имеется ряд научных работ в стиле чокнутого профессора. Также Кристофер Каволи владеет русским языком почти в совершенстве.
Пресс-служба НАТО сообщила, что альянс в настоящий момент (в битве с Карфагеном) придает особое значение персоне главнокомандующего объединенными силами. Французское издание «Les Echos» в свою очередь пишет, что генерал Кристофер Каволи назначен специально «под Украину». Североатлантическому альянсу понадобился человек, который смог бы контролировать ситуацию в условиях критической напряженности в противостоянии с Россией. Церемония передачи командования над экспедиционным корпусом США в Европе и союзными туземными войсками от генерала Тода Уолтерса генералу Кристоферу Каволи запланирована на лето 2022 года.
Надо напомнить, что, хотя командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе является лишь одним из двух стратегических командующих НАТО, руководство всеми военными операциями будет возложено именно на Кристофера Каволи. В этой связи любопытно присмотреться к личности столь значимого итало-американского полководца.