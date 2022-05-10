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Как может выглядеть наше будущее через 10 лет. Борис Марцинкевич

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Как можно улучшить жизнь нашей страны в ряде экономических отраслей рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5rbK99xe4hk
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