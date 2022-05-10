Брифинг Минобороны России (10.05.2022 г.)
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области. В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники.
Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики и города Одесса. Над населенным пунктом Харцызск Донецкой Народной Республики перехвачены украинская ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч». Еще два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.
Урожайный день. Так держать.
Ух как Попасную взяли вовремя. Теперь в котле 15 тысяч ждут своего.
Уже стали зачищать своих подельников ,предвидя проигрыш друганы .Всех свидетейлей ,если не сбежали ,как хитрый Кива,или не разыграл спектакль ,как Медведчук находят не очень живыми в странных местах:”Те из уркадепутатиков, как старого, так и новвого созыва, у кого рыло и руки по шею в крови, убийствах и стяжательстве, и которым отступать вроде некуда, те пропагандонить и «сопротивляться» будут до последнего. такие долгожители как Жвыания, Царев, рабинович, медвудчук (правда тут есть нюансы) и прочая шляхетно-кошерно-уркаинская блудня, которую убрадли от дележа уркаиснкого пирога, создали типа оппозицию, как и коммуняки с социалистами Уркаины.
И все 8 лет опять разводили лохов и селян с уркаины, устраивая карусели . Болтовни и развлекухи с фейерверками много, итог один- одни и те же рожи и непотопляемое баба Юля .
Хорошие новости пошли — жидобандеровски крысы жрут и уничтожают друг друга, а западные спецслужбы, которые давно поделили Нэньку по регионам, начали зачистку и ликвидацию тех, кто решил перекраситься и переобуться..
Хотя на процент случайности попадания я отвожу 0,00000001 % . Ибо шо Жвания делало в Запорожской области, мне не понятно.
Следующий кто по списку СБУ , Никак Порошенко?
Не удивлюсь, если скоро баба Тоня и уркаСМИ очухаются, получат новую методичку и заявят что таки Давидика хлопнули плохие русские. Они даже охотились за Давидиком
Мне? Нет не жалко всю эту уркаинко-грузинскую и жидобандеровскую сволочь , которая грабила, убивала, насиловала , громила бывшую некогда процветающую многост ралаьную землю Российской Империи..”
п..Ждали америкосов ,саксов они и пришли и все пастухи полетели ,одна пастушка ,снова нацепив косу и лабутены по Харькову шагает ,но она типа Ж может и посщадят..
И все 8 лет опять разводили лохов и селян с уркаины, устраивая карусели . Болтовни и развлекухи с фейерверками много, итог один- одни и те же рожи и непотопляемое баба Юля
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И все 30 лет опять разводили лохов и селян с Бе-русии, устраивая карусели . Болтовни и развлекухи с фейерверками много, итог один- одни и те же рожи и непотопляемое АГЛ
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И все 40 лет опять разводили лохов и селян с РФ, устраивая карусели . Болтовни и развлекухи с фейерверками много, итог один- одни и те же рожи
Но Чубайс таки свалил и никто его не тронул
Носителя гос тайны
ЗНАЕТ ВСЁ и теперь в НАТО рассказывает
ЗНАЕТ ВСЁ Бог, Господь Бог, Творец или Всевышний , – выбери по вкусу. Чубайс, как и все жиды, знает достаточно. Если так выпустили, значит ледоруб где-то лежит.
Береги здоровье ,ты должен быть свидетелем подписания акта капитуляции (для нас) ,но раздела бывшего своего проекта (уркаина) по зонам влияния…А вот кто этот актик подпишет -все спаленные фигурки или недочеловеки:
“Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Он упрощает процедуры доставки на Украину оружия в рамках утвержденного Конгрессом бюджета – Байден уже запросил рекордную сумму в 33 миллиарда долларов. Оружие может быть передано в аренду или с отсроченной оплатой.
Владимир Зеленский уже опубликовал благодарность: «Исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад». Те же спасатели ,ау СЕРГЕЕВ!!!
Так или иначе, но подписание закона совпало с новыми ракетными ударами России по объектам ВСУ. Можно предположить, что, не дожидаясь поступления нового американского оружия, будет предпринята реализация озвученного ранее представителями Минобороны плана по лишению Украины выхода к морю.
«После подписания ленд-лиза рашисты в бешенстве. Ракетные атаки по Одессе и Днепропетровской области», – возмущается в своем блоге сексот СБУ Андрей Цаплиенко, работающий под прикрытием военкора телеканала «1+1».
Вечером 9 мая сообщалось о попадании и пожаре в одесском ТЦ «Ривьера», который мог использоваться как склад в нуждах ВСУ.
В поселке Затока под Одессой была разбита гостиница, где, предположительно, базировались украинские военные и наемники.
Украинская сторона традиционно будет заявлять о том, что Россия бьет по «гражданским объектам». Но накануне командование сектора ВСУ «Юг» обнародовало саморазоблачение, опубликовав снимок последствий удара по аэродрому под Одессой, где на фото отчетливо видны МиГ 29 ВВС Украины.
интересует другой вопрос- какая сволочь будет подписывать Акт о капитуляции Руины со стороны США и ЕС? И предусматривается ли он нами в этой спецоперации? Зе-клоунов в расчет вообще не берем. Там все мертвые и давно. Пока в переносном смысле. Не даром в Попасной замечен Оркестр Вагнера
НАТО в лице бюрократа Йенса Столтенберга, который все никак не уйдет в свой сраный норвежский банк который заявил на днях:
«Мы должны готовиться к наступлению россиян и к еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов», — сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, к чему стоит готовиться в ближайшие недели.
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Неадекватный старый маразматик дед Бидон в окружении своего зоопарка в Госдепе и разноцветных лесбиянок с конченным сынком и нарколыгой Хантером?
Причем в Госдепе заявили на днях, что им уркаина надоела, а вот вопрос абортов и ЛГБТ-сообществ, вот этим они займутся всерьез. Что не исключает что людоедский Госдеп Байдена не будет отвечать за все свои преступные действия, как впрочем и власть в самих США .
Пресс-секретарем Байдена вместо Псаки стала представительница ЛГБТ-сообщества
французский петушок Макроша, которое вечно суетится под клиентом и как верно отметил наш дипломат С.Лавров: «Французские политики «петушатся» в своих заявлениях о России« , ИА REGNUM.
Британский любитель легких наркотиков, развлечений и алкоголя Борька Джонсон со стороны Великобритании ?
а может премьер-министра Израиловки Нафтали Бенет, котрому сбрехать как два пальца апасфальт и у которого память как у аквариумной рыбки. И не только у Нафталина, у мнгогих в Израиле, как оказывается. И кстати, зря оно наехало на нашего выдающегося дипломата С.Лаврова, который наконец-то расставил все точки над «И», прямо указав сионистам кто их повивальная бабка
или старый фашистюга Шольц ?
КТО?
Не будет капитуляций.
И это на долго и только начало
Впереди ещё и ГОЛОД и реальная задница ВЕЗДЕ….
И все сегодняшние политики тихо свалят в ТЕНЬ на острова как Чубайс.
И стадо их забудет как не вспоминают Йущенку или Буша младшего.
А кто подписал Акт безоговорочной капитуляции в Потсдаме в 1945 ? Вояка какой-то. По Макарону прикол, – он , после избгания, начал требовать пересмотр устоев ЕС. Причём таких, которые быстрее хатку развалят на радость пуделю с острова. Шо эт с ним ? С Макароном ?
…Но Чубайс таки свалил и никто его не тронул
Носителя гос тайны
ЗНАЕТ ВСЁ и теперь в НАТО рассказывает…
На самом деле нет.
Наличие допуска не означает наличие знаний о том, к чему допуск есть.
Работа на публику.
Может у него задание такое. Войти в НАТО.
В Белоруссии польский пограничник тоже мучительно перебегал границу, чтобы рассказать как мучили беженцев.
В результате он случайно умер на улице от неизвестной болезни.