Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта в том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведены из строя 19 единиц военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса,

2983 танка и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники.

Отмечу, что в районе острова Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны сегодня днём был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять - ударных «Байрактар-ТБ2».

Все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся «пиар-акции» киевского режима по захвату в канун 9 мая, Праздника Победы в Великой Отечественной войне, острова Змеиный.

Кроме того, сегодня российскими военнослужащими на берегу были обнаружены ещё три, прибитых с моря, тела украинских диверсантов. Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов.

Всего же, в ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожены 10 вертолётов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции ещё шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.

Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

Таким образом, данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолётов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов.