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1971. Вильфрид Глиенке в Крыму

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01. Пионеры «Артека»
01. Пионеры «Артека»

02. Пионеры «Артека» демонстрируют пионерский салют во время переклички.png
02. Пионеры «Артека» демонстрируют пионерский салют во время переклички

03. Пионеры из разных стран в пионерском лагере «Артек» несут флаг и демонстрируют пионерский салют во время переклички.png
03. Пионеры из разных стран в пионерском лагере «Артек» несут флаг и демонстрируют пионерский салют во время переклички

04. Пионеры «Артека» трубят в горны.png
04. Пионеры «Артека» трубят в горны

05. Группа советских пионеров на перекличке в «Артеке».png
05. Группа советских пионеров на перекличке в «Артеке»

06. Пионеры «Артека» хлопают в ладоши у костра.png
06. Пионеры «Артека» хлопают в ладоши у костра

07. Пионер в «Артеке» рисует мелом картину в защиту мира.png
07. Пионер в «Артеке» рисует мелом картину в защиту мира

08. Пионеры «Артека» демонстрируют пионерский салют на перекличке и маршируют по площади.png
08. Пионеры «Артека» демонстрируют пионерский салют на перекличке и маршируют по площади

09. Пионеры у своих квартир «Артеке».png
09. Пионеры у своих квартир в «Артеке»

10. Вьетнамские пионеры в «Артеке» исполняют танец.png
10. Вьетнамские пионеры в «Артеке» исполняют танец

11. Пионеры «Артека» на спортивных соревнованиях (прыжки в высоту).png
11. Пионеры «Артека» на спортивных соревнованиях (прыжки в высоту)

12. Пионеры «Артека» на спортивных соревнованиях (прыжки в высоту).png

13. Пионеры «Артека» гуляют со своей пионервожатой.png
13. Пионеры «Артека» гуляют со своей пионервожатой

14. Юный пионер из ГДР и советские пионеры ждут на берегу Черного моря отправления корабля, чтобы бросить послания в бутылках в море.png
14. Юный пионер из ГДР и советские пионеры ждут на берегу Черного моря отправления корабля, чтобы бросить послания в бутылках в море

15. Пионеры плывут на корабле, чтобы бросить послания в бутылках в море.png
15. Пионеры плывут на корабле, чтобы бросить послания в бутылках в море

16. Группа пионеров «Артека» марширует по набережной Ялты.png
16. Группа пионеров «Артека» марширует по набережной Ялты

17. Группа пионеров «Артека» гуляет по набережной Ялты.png
17. Группа пионеров «Артека» гуляет по набережной Ялты

18. Группа пионеров «Артека» гуляет по набережной Ялты.png

19. Дети в «Артеке» идут на пляж.png
19. Дети в «Артеке» идут на пляж

20. Дети отдыхают на берегу Черного моря.png
20. Дети отдыхают на берегу Черного моря

21. Дети отдыхают на берегу Черного моря.png

22. Дети отдыхают на берегу Черного моря.png

23. Дети отдыхают на берегу Черного моря.png

24. Дети развлекаются в воде.png
24. Дети развлекаются в воде

25. Лодки перед пляжем в «Артеке».png
25. Лодки перед пляжем в «Артеке»

26. Спасатель в весельной лодке и дети, купающиеся на пляже пионерского лагеря «Артек».png
26. Спасатель в весельной лодке и дети, купающиеся на пляже пионерского лагеря «Артек»

27. Вид на здания пионерского лагеря «Артек».png
27. Вид на здания пионерского лагеря «Артек»

28. Группа пионеров сидит перед своими комнатами в «Артеке».png
28. Группа пионеров сидит перед своими комнатами в «Артеке»

29. Пионеры ставят обувь перед своей комнатой в пионерском лагере «Артек».png
29. Пионеры ставят обувь перед своей комнатой в пионерском лагере «Артек»

Пионеры застилают свои кровати в спальне.png
30. Пионеры застилают свои кровати в спальне

Пионеры на лестничной клетке своего жилища.png
31. Пионеры на лестничной клетке своего жилища

30. Пионеры разных стран в столовой пионерского лагеря «Артек».png
32. Пионеры разных стран в столовой пионерского лагеря «Артек»

31. Пионеры разных стран в столовой пионерского лагеря «Артек».png

32. Пионеры подметают щеткой дорожки в пионерском лагере «Артек».png
34. Пионеры подметают дорожки в пионерском лагере «Артек»

Пионеры «Артека» играют в традиционную казахскую игру.png
36. Пионеры «Артека» играют в традиционную казахскую игру

Пионеры «Артека» подписывают обращение о солидарности с американской правозащитницей Анджелой Дэвис,.png
37. Пионеры «Артека» подписывают обращение о солидарности с американской правозащитницей Анджелой Дэвис

33. Многолюдный пляж на набережной в Ялте.png
38. Многолюдный пляж на набережной в Ялте

34. Многолюдный пляж на набережной в Ялте.png

35. Многолюдный пляж на набережной в Ялте.png

36. Рыболовы отдыхают на берегу Черного моря.png
41. Рыболовы отдыхают на берегу Черного моря

37. Рыболовы ловят рыбу в Черном море.png
42. Рыболовы ловят рыбу в Черном море
Источник: https://humus.livejournal.com/8393724.html
Метки: история, крым, Россия, фото
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