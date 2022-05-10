1971. Вильфрид Глиенке в Крыму
01. Пионеры «Артека»
02. Пионеры «Артека» демонстрируют пионерский салют во время переклички
03. Пионеры из разных стран в пионерском лагере «Артек» несут флаг и демонстрируют пионерский салют во время переклички
04. Пионеры «Артека» трубят в горны
05. Группа советских пионеров на перекличке в «Артеке»
06. Пионеры «Артека» хлопают в ладоши у костра
07. Пионер в «Артеке» рисует мелом картину в защиту мира
08. Пионеры «Артека» демонстрируют пионерский салют на перекличке и маршируют по площади
09. Пионеры у своих квартир в «Артеке»
10. Вьетнамские пионеры в «Артеке» исполняют танец
11. Пионеры «Артека» на спортивных соревнованиях (прыжки в высоту)
13. Пионеры «Артека» гуляют со своей пионервожатой
14. Юный пионер из ГДР и советские пионеры ждут на берегу Черного моря отправления корабля, чтобы бросить послания в бутылках в море
15. Пионеры плывут на корабле, чтобы бросить послания в бутылках в море
16. Группа пионеров «Артека» марширует по набережной Ялты
17. Группа пионеров «Артека» гуляет по набережной Ялты
19. Дети в «Артеке» идут на пляж
20. Дети отдыхают на берегу Черного моря
24. Дети развлекаются в воде
25. Лодки перед пляжем в «Артеке»
26. Спасатель в весельной лодке и дети, купающиеся на пляже пионерского лагеря «Артек»
27. Вид на здания пионерского лагеря «Артек»
28. Группа пионеров сидит перед своими комнатами в «Артеке»
29. Пионеры ставят обувь перед своей комнатой в пионерском лагере «Артек»
30. Пионеры застилают свои кровати в спальне
31. Пионеры на лестничной клетке своего жилища
32. Пионеры разных стран в столовой пионерского лагеря «Артек»
34. Пионеры подметают дорожки в пионерском лагере «Артек»
36. Пионеры «Артека» играют в традиционную казахскую игру
37. Пионеры «Артека» подписывают обращение о солидарности с американской правозащитницей Анджелой Дэвис
38. Многолюдный пляж на набережной в Ялте
41. Рыболовы отдыхают на берегу Черного моря
42. Рыболовы ловят рыбу в Черном море