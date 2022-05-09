Прямой эфир: Парад Победы в Москве. 9 мая 2022 года
Главный Парад Победы проходит на Красной площади в Москве 9 мая 2022 в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Всего в Параде Победы примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов. Ожидается, что в этом году в торжественных мероприятиях будут задействованы танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2, БМП-3, различие бронемашины, САУ, ракетные комплексы и РСЗО. Уже по традиции механизированную колонну возглавит легендарный танк Великой Отечественной Т-34.