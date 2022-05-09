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Конец нашей конституционной республики

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Контрактникам, связанным с фашистскими вооруженными группами, платят за тренировку полиции как минимум в 12 штатах США

Репортаж Reuters подробно описывает связи между про-трамповскими вооруженными группами и полицейскими управлениями в США. В репортаже названы пять «инструкторов полиции», оплаченных деньгами налогоплательщиков полицейскими управлениями как минимум 12 штатов, включая Айдахо, Вашингтон, Техас и Миссури.

В репортаже доказывается, что эти инструкторы связаны с вооруженными группировками Oath Keepers, Three Percenters и Proud Boys. Членам этих групп сейчас предъявлены крайне серьезные обвинения в связи с провалившимся путчем Трампа 6 января 2021 года, включая сговор о призыве к мятежу, в чем три члена Oath Keepers уже признали себя виновными.

Один из этих инструкторов -Ричард Уайтхед, владелец Richard Whitehead & Assoc. LLC. Эта компания, как пишет Reuters «одна из 35 фирм, которые рекламируют как минимум 10 курсов инструктажа для полиции или общественной безопасности в 2021» на policetraining.net – сайте, которые полицейские управления используют для найма инструкторов.

Уайтхед не только платил членские взносы в Oath Keepers в 2016–2017 годах, он также выдвигался на пост шерифа в округе Кутенаи (штат Айдахо) в 2020. До и во время выборной кампании он открыто сотрудничал с крайне-правой организацией Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association, основанной бывшим шерифом и соучредителем Oath Keeper Ричардом Мэком.

Уайтхед сделал рекламное видео с группировкой Three Percenters частью свой предвыборной кампании.

Изучение информации из открытых источников показывает, что Уайтхед обучал «как минимум 560 полицейских и других сотрудников общественной безопасности на 85 курсах за последние 4 года».

Уайтхед бахвалится, что перед тем, как начал тренировать полицейских в своем бизнесе, он 33 года служил в правоохранительных органах, включая руководство отделами расследования убийств, SWAT, связи и сбора информации. Он утверждает, что «обучал следователей всех типов анализу финансовой отчётности», включая полицейских детективов, частных сыщиков и Техасских рейнджеров.

Reuters, изучая посты Уайтхеда в соцсетях, обнаружил, что тот р призывал к «казни государственных чиновников, которых он считает неверными» Трампу.

В выражениях, напоминающих членов вооруженной группировки Boogaloo Boys в Мичигане, которые устроили заговор с целью похищения и возможного убийства губернатора (от Демократической партии) Гретхен Уитмер перед выборами 2020 года, Уайтхед призвал полицию не обращать внимания на приказы по охране общественного здоровья в связи с ковид-19, изданные «тираническим губернатором», и предупреждал: «Мы на грани гражданской войны».

Сейчас Уайтхед нанят для инструктажа полиции в мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре 2022 (судя по policetraining.net). Курсы запланированы в штатах Техас, Миссури, Айдахо и Вашингтон.

Другой крайне правый полицейский инструктор в списке Reuters – Райан Моррис, основатель фирмы Tripwire Operations Group. Моррис утверждает, что в 2021 году его компания провела около 50 инструктажей, из них «около половины» для правоохранительных органов.

В интервью Моррис признал, что он и «еще несколько» инструкторов Tripwire были наняты митингом «Остановить кражу» 6 января 2021 года.
Моррис отказался сказать, кто его нанял и в качестве кого, но сказал, что иногда их нанимают «в помощь правоохранительным органам» или «охранять высокопоставленных руководителей высшего звена».

В интервью Reuters он признал, что он и другие инструкторы Tripwire были в Вашингтоне 6 января 2021 года. Перед этим в соцсетях аккаунты Tripwire продвигали ложь Трампа о том, что выборы были у него украдены. В одном посте за месяц до нападения на Капитолий, Моррис назвал победу Байдена «путчем, свержением избирательной системы США, концом нашей конституционной республики и слиянием капитализма в сползание к социализму».

Еще один фашист -полицейский инструктор в репортаже – Тим Кеннеди, который сказал Reuters, что провели «около 200 инструктажей по всем США в 2021» для полицейских. В прошлом году он распространил пост в соцсетях, в котором поддержал Boogaloo Boys.
В этом посте он писал о своем желании «устроить бугалу», эвфемизм для «расовой войны». Спустя 2 месяца Кеннеди поместил свое фото в гавайской рубашке -«форме» Boogaloo Boys, со штурмовой винтовкой. Подпись гласила: «Если решил быть мудилой…я выбрал для такого случая особую рубашку».

Reuters пишет, что кроме пропаганды Boogaloo Boys в соцсетях, Кеннеди часто общался с вожаком Proud Boys Джозефом Биггсом. Бигсс сейчас в тюрьме за действия 6 января.

Биггс – ветеран армии США и корреспондент фашисткой программы “Infowars”, которую ведет Алекс Джонс, ему предъявлены многочисленные обвинения, включая препятствование работе Конгресса, препятствование работе правоохранительных органов, уничтожение государственного имущества, и нападение на, сопротивление и помехи правоохранительным органам.

Reuters отмечает, что «Кеннеди в твиттере общался с Джо Биггсом…их онлайн общение последний раз было в мае 2018 года, за несколько месяцев до отключения аккаунта Биггса.» В твиттере Кеннеди обсуждал планы совместных поездок на мотоциклах с Биггсом и предлагал ему пост министра внутренних дел в своем воображаемом правительстве.

Эта парочка также обсуждали планы нападения на предполагаемый митинг антифа, Биггс писал: «собираюсь в центр устроить там бесчинства», на что Кеннеди с энтузиазмом откликнулся «Я тоже. Похоже, у нас свидание!».

Суд над Биггсом (известно его фото в Trump International Hotel с сенатором Лидси Грэмом в ноябре 2019 году) назначен на 8 августа.
То, что отделения полиции и федеральные органы по всей стране нанимают таких фашистских вооруженных типов со связями в вооруженных группировках для «инструктажа», не будет неожиданностью для тех, кто регулярно считает наш сайт.

В прошлом году мы сообщали, что во время нападения на Капитолий 6 января, группа быстрого реагирования полиция Капитолия CERT, которой было поручено эвакуировать членов Конгресса, не откликнулась на призывы о помощи.

В показаниях в Конгрессе бывший генеральный инспектор полиции Капитолия Майкл Болтон показал, что полиция Капитолия заплатила частной фирме Northern Red LLC свыше 90 000 долларов в 2018–2019 году за инструктаж CERT. Болтон написал отчет, в котором сказано, что CERT отказался применить несмертельное оружие для защиты Конгресса.

Основатель и главный исполнительный директор Northern Red – Дэвид Потынски, бывший солдат спецназа армии США – продолжает использовать нацистские символы в логотипе и в нашивках на форме своей компании, и на своем сайте. Болтон в своих показаниях предостерег, что полиция Капитолия должна немедленно разорвать связи с этой неофашистской организацией. Похоже, однако, что другие органы правительства США не разделяют этого взгляда.

На сайте Northern Red компания продолжает рекламировать инструктаж «только» для полиции и военных. На сайте написано, что в марте Northern Red проводил курсы «Ближний рукопашный бой» для полиции и военных на базе Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, известной также как Fort Dix – к югу от Трентона, штат Нью-Джерси.

Джейкоб Кросс

https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/07/dvwd-m07.html – цинк

На промежуточных выборах в США осенью этого года явно будет весело учитывая накал взаимных обвинений. Даже локальный реванш трампистов на выборах будет чудовищным ударом по администрации Байдена.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7605082.html
Метки: байден, выборы, расизм, США, Трамп, юмор
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