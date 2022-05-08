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Брифинг Минобороны России (08.05.2022 г. Вечер)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ. Кроме того, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуев и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красная Гора, Верхнекаменка, Маяки Донецкой Народной Республики, Новодружевск Луганской Народной Республики, Резниково и Николаевка Харьковской области.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники. В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
 
 Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области. 
 
 Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов.
 
  Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населёнными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15399
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