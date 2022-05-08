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1989. Один день в Кабуле

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01. Советский солдат в Кабуле (2).png
01. Советские солдаты в Кабуле

02. Советские солдаты в Кабуле.png

03. Советские солдаты в Кабуле (4).png

04. Советские солдаты в Кабуле (6).png

05. Советские солдаты в Кабуле (1).png

06. Советские солдаты в Кабуле (2).png

07. Советские солдаты в Кабуле (3).png

08. Советские солдаты в Кабуле (5).png

09. Советские солдаты в Кабуле (7).png

10. Советские солдаты в Кабуле.png

11. Советские солдаты в Кабуле (9).png

12.Советский солдат в Кабуле.png

13. Советский патруль в Кабуле (2).png
13. Советский патруль в Кабуле

14. Советский патруль в Кабуле.png

15. Советский патруль в Кабуле (1).png

16. Солдаты Советской Армии едут на бронетехнике.png
16. Солдаты Советской Армии едут на бронетехнике

17. Советские граждане в Кабуле.png
17. Советские граждане в Кабуле
Источник: https://humus.livejournal.com/8392715.html
Метки: афганистан, история, Россия, фото
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