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Новый герб Херсонской области

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Для любителей исторической эклектики.
Военно-гражданская администрация Херсонской области предлагает в качестве нового герба области герб времен Российской Империи.
Все это происходит вместе с восстановлением памятников Ленину.
Все это разумеется приосходит ввиду отсутствия внятной идеологии, поэтому порой можно наблюдать занятное сосуществование кусков принципиально разных проектов, замещающих официальную идеологическую пустоту. Отсюда Ленин в обнимку с Российской Империей.
Постмодерн? Постмодерн.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7600620.html
Метки: российская империя, Херсон, херсонская область, юмор
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