Брифинг Минобороны России (07.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта БАХМУТ Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе СКОВОРОДНИКОВО Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта ДАЧНОЕ Одесской области.
В районе железнодорожной станции БОГОДУХОВ Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники.
Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов БЕРЕЗОВКА Николаевской области, СИГНАЛЬНОЕ, ЛУГАНСКОЕ, КРАСНОГОРОВКА, ЯСИНОВАТОЕ и ЗУГРЕС Донецкой Народной Республики, ОЛЬГИНО Херсонской области, ЧЕРНЕЩИНА, Харьковской области. Также над городом ИЗЮМ Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппаратов, 295 зенитных ракетных комплексов,
2895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установок реактивных систем залпового огня, 1364 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2716 единиц специальной военной автомобильной техники.
Бывший глава Командования специальных операций США в Европе генерал-майор в отставке Майк Репасс: НАТО должны создать на Украине специальные формирования ВСУ для ведения наступательных операций
Его оценка, как Украина может якобы одержать победу в конфликте:
1. США и союзники (Франция, Польша, Великобритания, Германия) должны оказать содействие по формированию в составе ВСУ стратегических сил из пяти бригад общей численностью 40 тыс. бойцов и их обучении на своей территории.
2. Для реализации планов уйдет 6-8 месяцев.
3. Оснастить бригады западным оружием и оборудованием.
4. Украина способна найти указанное количество военных, учитывая нынешнее положение в стране.
Подготовленные украинские резервы США планируют пустить в очередной раз в качестве пушечного мяса для сдерживания России и затягивания конфликта. Вашингтон открыто говорит, не стесняясь своих заявлений, какие он преследует цели:
1. Нужно ослабить Россию, усилив возможности Украины.
2. Необходимо и дальше сдерживать Россию, наращивая собственные возможности и НАТО.
3. «Деградация» вооруженных сил и потенциала России.
4. Нужно обеспечить поражение России на Украине путем создания стратегического и оперативного резерва для Украины, который якобы сможет проводить наступательные операции.