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Равнодушных нет, 1974

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Промышленники из Иваново делятся опытом внедрения групп дисциплины для борьбы с нарушениями общественного порядка на предприятиях.

Ленинградская студия документальных фильмов, 1974г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s8oSXMfhIOY
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