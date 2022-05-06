Как элиты поведут Европу к “Великому Выравниванию”. Александр Артамонов
Зачем элитам нужен Макрон – маленький человек с огромными амбициями. Как именно Европу поведут к экономическому краху и патагонизации. Что такое “линия большого сброса” и кому выгодны современные события. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Дарьей Павловой доктор социальных наук Александр Артамонов.
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