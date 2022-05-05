Главная » Невероятное в мире, Политика

Процесс деназарбаевизации

96 2


Процесс деназарбаевизации

В Казахстане продолжается системный процесс деназарбаевизации.
Помимо уже прокатившейся волны отставок и поднятия вопросов о коррупции и воровстве с участием многочисленных родственников Назарбаева, в Парламенте Казахстана была отменена норма закона, которая не давала возможности отменять закрепленные за Назарбаевым пожизненые полномочия через референдум. Фактически, там стоял прямой блок, который мешал лишению Назарбаева части оставшихся полномочий – те из реальных рычагов власти и полномочий что могли, уже отобрали. Для оставшихся надо вносить поправки в Конституцию.
Сейчас эту поправку сняли, а значит, в среднесрочной перспективе, в Казахстане пройдет голосование за обновленную Конституцию, откуда исчезнут некоторые/все гарантии для Назарбаева. Все это разумеется будет в рамках "масштабных реформ", которые ранее анонсировал Такаев после подавления попытки мятежа связанного с лицами из окружения Назарбаева.
Ну а там и до перименования столицы недалеко.

В целом, процесс деназарбаевизации еще не закончен, хотя большей части реальной государственной власти клан Назарбаева был лишен.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7596120.html
Метки: Казахстан, назарбаев, средняя азия, токаев
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 14833 13757
    KT два часа назад

      Процесс деназарбаевизации заканчивается,начинается процесс такаевизации.))))))

      1
      1
      • 23490 19596
        маринаKT час назад

          почти мирно оттащили клан от казны -еще осталась роль зицпредседателя у великих тюрков с Эрдогашей ,как и инших старичков их сверхидеи о ВКЛ или Речи Посполитой от межа до межа.ВВП прибежал и за три дня разрулил их жузы-у каждого по Хозяину от саксов и Еще Китаю прислуживают.Нас можно и оплевать ,если кнут не достаем..

          1
          1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru