«Украина — фабрика фальшивых новостей» — под таким заголовком испанская газета Rebelión поместила статью о том, как западная пропаганда раздувает фальшивые версии Киева о войне на Украине, отмечая при этом, что последнее время эта пропагандистская машина по тиражированию лжи и самых чудовищных фейков о якобы «зверствах» российской армии начинает давать сбои.

«Ложь и пропаганда с помощью манипуляции фактами — или выдумки — использовались в бывшей Югославии и в Сирии, но в отличие от прошлых конфликтов, сейчас они становятся более значимыми, — пишет на ее страницах Фабрио Казари. — В конфликте между Россией и Украиной некоторые утверждения преувеличены, а порой даже сфабрикованы: происходит постоянное переворачивание фактов в пользу пропаганды».

Цель двойная, полагает автор: скрыть причины конфликта и замолчать действия, совершённые военными… Такую концентрацию абсурда и такое количество ложных новостей выбрали для того, чтобы скрыть важную часть информации о военных преступлениях, об участившихся ужасных деяниях украинских нацистов как по отношению к российским солдатам, так и к мирному населению, особенно к тем, кого они считают русскоязычными.

«Нельзя сомневаться, — пишет автор статьи, — анализировать данные, да что уж там, исключена возможность проверить источники: на любое обоснованное сомнение и любой возможный вопрос последует обвинение в “сотрудничестве с захватчиком”. Резонный вопрос, с которого начинается любой заслуживающий внимания анализ и любое журналистское расследование, — “кому это выгодно?” — больше не фигурирует. Как будто Путина и российскую армию охватило безумие, или они настолько отупели, что совершают ошибку за ошибкой, преступление за преступлением, которые учащаются аккурат в те дни, когда происходят международные события».

«Похоже, стратегия состоит в том, чтобы рассказать обо всех самых худших деяниях, которые себе только может представить человек, и приписать их россиянам, — отмечает автор статьи. — У натовских и европейских СМИ отклика не нашли даже заявления Путина об обмене российскими и украинскими пленными и о том, как солдаты возвращались с повреждениями на пальцах и половых органах. Не говорю уже о замалчивании информации о том, как демократическая украинская армия стреляла российским пленным по ногам, или об убийстве российских пленных, ответственность за которое на себя взял грузинский батальон, воюющий на Украине, или о бойне мирных жителей через несколько дней после задокументированной эвакуации. Сейчас выясняется, что правозащитная организация Human Right Watch, как сообщает издание New York Times, тоже жалуется на использование украинцами запрещённых нетрадиционных видов оружия».

Испанская газета объясняет, что такое оболванивание западного обывателя ложной информацией происходит отнюдь не стихийно, а в соответствии с заранее разработанной западными пропагандистами программой.

«Стратегически важным, — пишет Rebelión, — было разработать единую централизованную версию и распространять её по основным каналам, не допуская сомнений и вопросов… Не случайно, когда россияне вошли в Донбасс, США и ЕС, первым делом, заблокировали страницы в интернете и закрыли телевизионные каналы, которые могли бы представить точку зрения Москвы на происходящие события, их ход и причины».

Ужасы происходят по определённому графику, отмечает испанская газета. В погоне за международным возмущением используется любая возможность. Так, жалобы на изнасилования, убийства и случаи педофилии всегда появляются в тот момент, когда представители ЕС прибывают на Украину, или когда заседания международных организаций начинаются с рассмотрения санкций и вопроса вооружений, или когда СМИ вновь говорят о необходимости возобновить переговоры, или когда СМИ вынуждены усомниться в предыдущей лжи.

Однако последнее время эта хорошо налаженная пропагандистская машина, а точнее, настоящая «фабрика лжи», которая, как указывает испанская газета, на самом деле «базируется в Лондоне, где работают различные новостные агентства, занимающиеся Зеленским», начинает давать сбои.

«Эта система, — отмечает та же Rebelión, — похоже, перестаёт быть эффективной. Ежедневная продажа самых ужасных зол и приписывание их России начинают порождать отрицание. Распространение недостоверной информации с молчаливого согласия СМИ не всегда срабатывает. Об этом свидетельствует растущее несогласие с позицией ЕС, которое демонстрируют опросы общественного мнения, проведённые почти во всех европейских странах. Как показал один очень серьёзный опрос, каждый четвёртый итальянец считает, что ему рассказывают натовскую и украинскую пропаганду, и не верит, что россияне действительно делают то, что им приписывают. Другое исследование показало, что 62% опрошенных считает, что нужно стараться уладить проблему с Путиным и перестать отправлять оружие украинцам».

Испанская газета делает вывод, что «массовое использование ложных новостей является решающей частью пропаганды, служащей для повышения спроса на международную поддержку коррумпированного киевского режима и давления на европейцев (которые в конечном итоге должны будут заплатить самую высокую цену и нести самое большое бремя).

Пропаганду и разгул русофобии следует рассматривать как стратегию США, для которых продолжение конфликта — лучший бизнес в геополитическом, тактическом, экономическом и военном плане.

Здесь есть ещё одна странность: Зеленский ежедневно просит Европу отказаться от покупок газа и пойти на энергетический суицид, чтобы спасти его криминальное правительство, но при этом он продолжает брать с Москвы деньги за транзит российского газа через Украину: 10,4 миллиарда долларов в год».

О том, что западная машина лживой пропаганды и в самом деле начинает буксовать, есть и другие свидетельства. Так, например, CNN Portugal распространило сообщение своего корреспондента в Мариуполе, в котором разоблачается украинский фейк о наличии в этом городе и его окрестностях массовых захоронений. «Массовых захоронений нет», — под таким заголовком газета разоблачает растиражированное западными СМИ заявления бывшего мэра Мариуполя Вадима Бойченко о том, будто в районе Мангуша и близлежащего села Старый Крым, якобы «находятся огромные братские могилы с трупами, зверски брошенными в землю в полиэтиленовых пакетах». Однако побывавший в этом районе корреспондент CNN Portugal Бруно Амарала де Карвальо заявил: «Когда мы прибыли на кладбище, мы не обнаружили массовых захоронений, вопреки тому, что сообщил бывший мэр Мариуполя и подкрепил якобы спутниковыми снимками». Это подтвердили и местные жители, с которыми беседовал журналист.

В крупных западных СМИ на фоне фейков и лжи начинают появляться совсем иные репортажи, рисующие реальную картину того, что происходит сейчас на Украине и, чем там может закончиться специальная операция российских войск.

Так, крупнейшая итальянская газета Giornale поместила статью под красноречивым заголовком «Санкции и Донбасс: почему сейчас война поворачивается в пользу русских».

«С начала войны на Украине, — пишут авторы статьи Паоло Бекки и Джованни Зиборди, — евро потерял около 10% по отношению к рублю. Если быть точным, то с этого лета и до начала кризиса в конце февраля курс евро/рубль колебался между 84 и 88 рублями и сейчас составляет 78 рублей», — отмечают они, добавляя, что британский фунт в результате кризиса и санкций против России потерял еще больше.

«Если ЕС вводит санкции против России, и это должно ослабить ее экономически, то это означает, что объективный способ взглянуть на то, что происходит — проверить, как это повлияет на ее валюту, — продолжает Giornale. — Здесь эффект очевиден, но произошло ослабление валюты ЕС, а не России. Мы также можем привести множество сообщений о том, что снижение продаж российской нефти пока составляет менее 1 млн баррелей, следовательно, менее 10%, но поскольку цена сырой нефти и дизельного топлива выросла гораздо больше, то и Россия в результате санкций получает больше», — с видимым изумлением констатирует газета.

То же самое, продолжают удивляться авторы статьи авторитетного издания, — касается угля, а затем никеля, палладия, платины и любого другого минерального сырья, которое Россия экспортирует в больших количествах. Что касается природного газа, то до сих пор эффект от санкций заключался в увеличении его продаж в Европе. «Таким образом, — отмечает Giornale, — российская экономика на данный момент имеет рост доходов, ВВП и потребления. На Украине же наблюдается обвал ее ВВП на 30%, и в Киеве просят 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы остаться на плаву».

Далее Giornale проводит интересную параллель, анализируя потенциал нынешней России и Белоруссии с потенциалом Украины, сравнивая их с потенциалами гитлеровской Германии, проигравшей войну, и ее противников — СССР, США и Великобритании.

«ВВП России составляет 1500 миллиардов долларов, а население 146 миллионов плюс 10 миллионов белорусов это — 156 миллионов, — отмечает газета. — ВВП Украины составлял всего около 160 миллиардов долларов и скоро сократится до 110 или 100 миллиардов при небольшом населении около 35 миллионов. Если к России добавить еще Белоруссию и русское население на оккупированной Украине, то речь идет о 170-175 млн человек при ВВП около 1700 млрд. Основная причина, по которой Германия, несмотря на ее военную эффективность и мотивацию к войне, проиграла войну, заключалась в том, что ВВП и население противников, СССР, Британской империи и США, были примерно в 4-5 раз больше. Здесь же разница в населении сейчас составляет примерно 11 к 1, а разница в ВВП, вероятно, такая же, по крайней мере, 10 к 1».

«А кроме того, — признает Giornale, — Украине не удалось победить даже сепаратистских ополченцев Донбасса, потому что ее солдаты дезертировали и продавали военную технику. Это правда, что НАТО тайно вооружало и обучало украинцев после 2016 года, поэтому эффективность (ее армии) заметно повысилась. Но, как мы объясняли в другой статье, НАТО приходилось вооружать националистических ополченцев и наемников, потому что регулярная украинская армия была ненадежна для борьбы с русскими. Диспропорция вооруженных сил, населения и экономики остается подавляющей», — делает вывод газета, признавая тотальное превосходство России.

«Западные СМИ, — пишет Giornale, — постоянно говорят о том, сколько у русских погибших и сколько танков они потеряли, про их 8 погибших генералов и о том, как упорно противостоит им на «Азовстали» неонацистский батальон «Азов»*. С другой стороны, вы никогда не услышите упоминания о том, сколько украинских солдат погибло, попало в плен или дезертировало, сколько танков они потеряли, пресса замалчивает, что происходит с регулярной украинской армией». И далее:

«Фактически на востоке и юге русские медленно и неуклонно продвигаются вперед и окружают украинцев. Их подавляющее превосходство в воздухе делает маневры украинцев невозможными, они просто сидят в окопах и вдобавок Зеленский из имиджевых соображений запрещает любое отступление, почти как Гитлер в последний период войны».

В том же номере Giornale помещает небольшую заметку под рубрикой «Самое читаемое месяца», в которой фактически разоблачается другой широко растиражированный украинский фейк — постановка о «резне» в Буче. В ней сообщается о том, что итальянский военный корреспондент на Украине Тони Капуоццо опубликовал фотографию трупов в Буче, на руках у которых белые повязки, под заголовком: «Никто не заметил белый браслет?». «Но только я догадываюсь, что как минимум на двух фотографиях у жертв на руках белые браслеты пророссийских сил? — вполне резонно спрашивает Капуоццо. — Что это было, самоубийство секты? Жду ответов от господ, распространяющих негодование».

Но самое невероятное, что признаваться во лжи и фабрикации «патриотических» фейков стали уже даже в самом Киеве. Так, командование ВВС Украины на своей официальной странице в соцсети признало, что «призрак Киева» — отважный летчик-герой, который якобы пачками сбивал российские самолеты, на самом деле — циничная ложь, которой украинцев два месяца усердно пичкали СМИ и политики. Майора Степана Тарабалку (то ли реально существующего, то ли выдуманного), который якобы погиб в воздушном бою, попросили «призраком Киева» не считать.

«Им никогда не был живой человек — это “супергерой-легенда”, чей образ создали украинцы… Собирательный образ летчиков 40-й бригады тактической авиации, защищающей небо столицы!», — призналось командование ВВС Украины. Кроме того, ВСУ призналось, что «военные лётчики пока не учатся за рубежом на F-16 (на котором якобы летал «призрак Киева»), как бы нам всем этого ни хотелось, а американские бомбардировщики не летают над Украиной».

О неминуемой победе России заговорили уже и некоторые ведущие политики Запада. Так, премьер Британии Борис Джонсон, один из главных русофобов и вдохновителей авантюрных действий Украины, выступая недавно в ходе своего визита в Дели, сделал страшное для себя признание о предстоящей победе России: «Самое грустное — то, что это реалистичная возможность. Да, конечно. У Путина огромная армия. Мы должны быть реалистами».

Конечно, это вовсе не означает, что Великобритания прекратит свои коварные происки и накачивание Украины оружием. Но эти слова Джонсона вызвали настоящий переполох на Украине.

Уж от кого-кого, но от «лучшего друга» Владимира Зеленского, каковым британский премьер изображал себя во время визита, такое услышать в Киеве никак не ожидали. Но, увы, даже ему приходится «быть реалистом».

Конечно, пока таких откровенных признаний и правдивой информации о событиях на Украине в западных СМИ — капля в мутном море самых фантастических фейков, однако, как известно, капля за каплей и камень точит. А у лжи ноги короткие…





