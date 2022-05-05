Европа прозревает?
«Украина — фабрика фальшивых новостей» — под таким заголовком испанская газета Rebelión поместила статью о том, как западная пропаганда раздувает фальшивые версии Киева о войне на Украине, отмечая при этом, что последнее время эта пропагандистская машина по тиражированию лжи и самых чудовищных фейков о якобы «зверствах» российской армии начинает давать сбои.
«Ложь и пропаганда с помощью манипуляции фактами — или выдумки — использовались в бывшей Югославии и в Сирии, но в отличие от прошлых конфликтов, сейчас они становятся более значимыми, — пишет на ее страницах Фабрио Казари. — В конфликте между Россией и Украиной некоторые утверждения преувеличены, а порой даже сфабрикованы: происходит постоянное переворачивание фактов в пользу пропаганды».
Цель двойная, полагает автор: скрыть причины конфликта и замолчать действия, совершённые военными… Такую концентрацию абсурда и такое количество ложных новостей выбрали для того, чтобы скрыть важную часть информации о военных преступлениях, об участившихся ужасных деяниях украинских нацистов как по отношению к российским солдатам, так и к мирному населению, особенно к тем, кого они считают русскоязычными.
«Нельзя сомневаться, — пишет автор статьи, — анализировать данные, да что уж там, исключена возможность проверить источники: на любое обоснованное сомнение и любой возможный вопрос последует обвинение в “сотрудничестве с захватчиком”. Резонный вопрос, с которого начинается любой заслуживающий внимания анализ и любое журналистское расследование, — “кому это выгодно?” — больше не фигурирует. Как будто Путина и российскую армию охватило безумие, или они настолько отупели, что совершают ошибку за ошибкой, преступление за преступлением, которые учащаются аккурат в те дни, когда происходят международные события».
«Похоже, стратегия состоит в том, чтобы рассказать обо всех самых худших деяниях, которые себе только может представить человек, и приписать их россиянам, — отмечает автор статьи. — У натовских и европейских СМИ отклика не нашли даже заявления Путина об обмене российскими и украинскими пленными и о том, как солдаты возвращались с повреждениями на пальцах и половых органах. Не говорю уже о замалчивании информации о том, как демократическая украинская армия стреляла российским пленным по ногам, или об убийстве российских пленных, ответственность за которое на себя взял грузинский батальон, воюющий на Украине, или о бойне мирных жителей через несколько дней после задокументированной эвакуации. Сейчас выясняется, что правозащитная организация Human Right Watch, как сообщает издание New York Times, тоже жалуется на использование украинцами запрещённых нетрадиционных видов оружия».
Испанская газета объясняет, что такое оболванивание западного обывателя ложной информацией происходит отнюдь не стихийно, а в соответствии с заранее разработанной западными пропагандистами программой.
«Стратегически важным, — пишет Rebelión, — было разработать единую централизованную версию и распространять её по основным каналам, не допуская сомнений и вопросов… Не случайно, когда россияне вошли в Донбасс, США и ЕС, первым делом, заблокировали страницы в интернете и закрыли телевизионные каналы, которые могли бы представить точку зрения Москвы на происходящие события, их ход и причины».
Ужасы происходят по определённому графику, отмечает испанская газета. В погоне за международным возмущением используется любая возможность. Так, жалобы на изнасилования, убийства и случаи педофилии всегда появляются в тот момент, когда представители ЕС прибывают на Украину, или когда заседания международных организаций начинаются с рассмотрения санкций и вопроса вооружений, или когда СМИ вновь говорят о необходимости возобновить переговоры, или когда СМИ вынуждены усомниться в предыдущей лжи.
Однако последнее время эта хорошо налаженная пропагандистская машина, а точнее, настоящая «фабрика лжи», которая, как указывает испанская газета, на самом деле «базируется в Лондоне, где работают различные новостные агентства, занимающиеся Зеленским», начинает давать сбои.
«Эта система, — отмечает та же Rebelión, — похоже, перестаёт быть эффективной. Ежедневная продажа самых ужасных зол и приписывание их России начинают порождать отрицание. Распространение недостоверной информации с молчаливого согласия СМИ не всегда срабатывает. Об этом свидетельствует растущее несогласие с позицией ЕС, которое демонстрируют опросы общественного мнения, проведённые почти во всех европейских странах. Как показал один очень серьёзный опрос, каждый четвёртый итальянец считает, что ему рассказывают натовскую и украинскую пропаганду, и не верит, что россияне действительно делают то, что им приписывают. Другое исследование показало, что 62% опрошенных считает, что нужно стараться уладить проблему с Путиным и перестать отправлять оружие украинцам».
Испанская газета делает вывод, что «массовое использование ложных новостей является решающей частью пропаганды, служащей для повышения спроса на международную поддержку коррумпированного киевского режима и давления на европейцев (которые в конечном итоге должны будут заплатить самую высокую цену и нести самое большое бремя).
Пропаганду и разгул русофобии следует рассматривать как стратегию США, для которых продолжение конфликта — лучший бизнес в геополитическом, тактическом, экономическом и военном плане.
Здесь есть ещё одна странность: Зеленский ежедневно просит Европу отказаться от покупок газа и пойти на энергетический суицид, чтобы спасти его криминальное правительство, но при этом он продолжает брать с Москвы деньги за транзит российского газа через Украину: 10,4 миллиарда долларов в год».
О том, что западная машина лживой пропаганды и в самом деле начинает буксовать, есть и другие свидетельства. Так, например, CNN Portugal распространило сообщение своего корреспондента в Мариуполе, в котором разоблачается украинский фейк о наличии в этом городе и его окрестностях массовых захоронений. «Массовых захоронений нет», — под таким заголовком газета разоблачает растиражированное западными СМИ заявления бывшего мэра Мариуполя Вадима Бойченко о том, будто в районе Мангуша и близлежащего села Старый Крым, якобы «находятся огромные братские могилы с трупами, зверски брошенными в землю в полиэтиленовых пакетах». Однако побывавший в этом районе корреспондент CNN Portugal Бруно Амарала де Карвальо заявил: «Когда мы прибыли на кладбище, мы не обнаружили массовых захоронений, вопреки тому, что сообщил бывший мэр Мариуполя и подкрепил якобы спутниковыми снимками». Это подтвердили и местные жители, с которыми беседовал журналист.
В крупных западных СМИ на фоне фейков и лжи начинают появляться совсем иные репортажи, рисующие реальную картину того, что происходит сейчас на Украине и, чем там может закончиться специальная операция российских войск.
Так, крупнейшая итальянская газета Giornale поместила статью под красноречивым заголовком «Санкции и Донбасс: почему сейчас война поворачивается в пользу русских».
«С начала войны на Украине, — пишут авторы статьи Паоло Бекки и Джованни Зиборди, — евро потерял около 10% по отношению к рублю. Если быть точным, то с этого лета и до начала кризиса в конце февраля курс евро/рубль колебался между 84 и 88 рублями и сейчас составляет 78 рублей», — отмечают они, добавляя, что британский фунт в результате кризиса и санкций против России потерял еще больше.
«Если ЕС вводит санкции против России, и это должно ослабить ее экономически, то это означает, что объективный способ взглянуть на то, что происходит — проверить, как это повлияет на ее валюту, — продолжает Giornale. — Здесь эффект очевиден, но произошло ослабление валюты ЕС, а не России. Мы также можем привести множество сообщений о том, что снижение продаж российской нефти пока составляет менее 1 млн баррелей, следовательно, менее 10%, но поскольку цена сырой нефти и дизельного топлива выросла гораздо больше, то и Россия в результате санкций получает больше», — с видимым изумлением констатирует газета.
То же самое, продолжают удивляться авторы статьи авторитетного издания, — касается угля, а затем никеля, палладия, платины и любого другого минерального сырья, которое Россия экспортирует в больших количествах. Что касается природного газа, то до сих пор эффект от санкций заключался в увеличении его продаж в Европе. «Таким образом, — отмечает Giornale, — российская экономика на данный момент имеет рост доходов, ВВП и потребления. На Украине же наблюдается обвал ее ВВП на 30%, и в Киеве просят 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы остаться на плаву».
Далее Giornale проводит интересную параллель, анализируя потенциал нынешней России и Белоруссии с потенциалом Украины, сравнивая их с потенциалами гитлеровской Германии, проигравшей войну, и ее противников — СССР, США и Великобритании.
«ВВП России составляет 1500 миллиардов долларов, а население 146 миллионов плюс 10 миллионов белорусов это — 156 миллионов, — отмечает газета. — ВВП Украины составлял всего около 160 миллиардов долларов и скоро сократится до 110 или 100 миллиардов при небольшом населении около 35 миллионов. Если к России добавить еще Белоруссию и русское население на оккупированной Украине, то речь идет о 170-175 млн человек при ВВП около 1700 млрд. Основная причина, по которой Германия, несмотря на ее военную эффективность и мотивацию к войне, проиграла войну, заключалась в том, что ВВП и население противников, СССР, Британской империи и США, были примерно в 4-5 раз больше. Здесь же разница в населении сейчас составляет примерно 11 к 1, а разница в ВВП, вероятно, такая же, по крайней мере, 10 к 1».
«А кроме того, — признает Giornale, — Украине не удалось победить даже сепаратистских ополченцев Донбасса, потому что ее солдаты дезертировали и продавали военную технику. Это правда, что НАТО тайно вооружало и обучало украинцев после 2016 года, поэтому эффективность (ее армии) заметно повысилась. Но, как мы объясняли в другой статье, НАТО приходилось вооружать националистических ополченцев и наемников, потому что регулярная украинская армия была ненадежна для борьбы с русскими. Диспропорция вооруженных сил, населения и экономики остается подавляющей», — делает вывод газета, признавая тотальное превосходство России.
«Западные СМИ, — пишет Giornale, — постоянно говорят о том, сколько у русских погибших и сколько танков они потеряли, про их 8 погибших генералов и о том, как упорно противостоит им на «Азовстали» неонацистский батальон «Азов»*. С другой стороны, вы никогда не услышите упоминания о том, сколько украинских солдат погибло, попало в плен или дезертировало, сколько танков они потеряли, пресса замалчивает, что происходит с регулярной украинской армией». И далее:
«Фактически на востоке и юге русские медленно и неуклонно продвигаются вперед и окружают украинцев. Их подавляющее превосходство в воздухе делает маневры украинцев невозможными, они просто сидят в окопах и вдобавок Зеленский из имиджевых соображений запрещает любое отступление, почти как Гитлер в последний период войны».
В том же номере Giornale помещает небольшую заметку под рубрикой «Самое читаемое месяца», в которой фактически разоблачается другой широко растиражированный украинский фейк — постановка о «резне» в Буче. В ней сообщается о том, что итальянский военный корреспондент на Украине Тони Капуоццо опубликовал фотографию трупов в Буче, на руках у которых белые повязки, под заголовком: «Никто не заметил белый браслет?». «Но только я догадываюсь, что как минимум на двух фотографиях у жертв на руках белые браслеты пророссийских сил? — вполне резонно спрашивает Капуоццо. — Что это было, самоубийство секты? Жду ответов от господ, распространяющих негодование».
Но самое невероятное, что признаваться во лжи и фабрикации «патриотических» фейков стали уже даже в самом Киеве. Так, командование ВВС Украины на своей официальной странице в соцсети признало, что «призрак Киева» — отважный летчик-герой, который якобы пачками сбивал российские самолеты, на самом деле — циничная ложь, которой украинцев два месяца усердно пичкали СМИ и политики. Майора Степана Тарабалку (то ли реально существующего, то ли выдуманного), который якобы погиб в воздушном бою, попросили «призраком Киева» не считать.
«Им никогда не был живой человек — это “супергерой-легенда”, чей образ создали украинцы… Собирательный образ летчиков 40-й бригады тактической авиации, защищающей небо столицы!», — призналось командование ВВС Украины. Кроме того, ВСУ призналось, что «военные лётчики пока не учатся за рубежом на F-16 (на котором якобы летал «призрак Киева»), как бы нам всем этого ни хотелось, а американские бомбардировщики не летают над Украиной».
О неминуемой победе России заговорили уже и некоторые ведущие политики Запада. Так, премьер Британии Борис Джонсон, один из главных русофобов и вдохновителей авантюрных действий Украины, выступая недавно в ходе своего визита в Дели, сделал страшное для себя признание о предстоящей победе России: «Самое грустное — то, что это реалистичная возможность. Да, конечно. У Путина огромная армия. Мы должны быть реалистами».
Конечно, это вовсе не означает, что Великобритания прекратит свои коварные происки и накачивание Украины оружием. Но эти слова Джонсона вызвали настоящий переполох на Украине.
Уж от кого-кого, но от «лучшего друга» Владимира Зеленского, каковым британский премьер изображал себя во время визита, такое услышать в Киеве никак не ожидали. Но, увы, даже ему приходится «быть реалистом».
Конечно, пока таких откровенных признаний и правдивой информации о событиях на Украине в западных СМИ — капля в мутном море самых фантастических фейков, однако, как известно, капля за каплей и камень точит. А у лжи ноги короткие…
Вот что деньги животворящие делают.
Даже зрение восстанавливается.
Сколько денег не печатай, люди начинают видеть что это фуфло.
Не прозревает а сохраняет лицо (политическое).
Это точно также как жорики сохраняют лицо, когда говорят, что национальностей нет никаких.
По моему здесь все просто и зверь на ловца.
Не захотел макдональдс печь американские пирожки из нашего мяса и муки, значит будут печь пирожки без национальностей.
Тяжело процесс пойдет, ибо Макдональдс уже выбрал нацию.
И не он один.
Такое позорное переобувание, что лучше заклеймить “обманщиков”.
Я тоже могу придумать фирму по супер технологиям ” пицца – суши ”
Не залепливать шов пирожка, а не мучиться и получится развернутая пицца.
Наложить туда соплей и сказать что это устрицы.
Только меня с такими технологиями даже в Африку не пустят.
А Россия пускает всех даже печь пирожки.
Выбор Ваш в конечном итоге.
Я в Макдональдс не ем ничего.
А что там, неудобно ?
“Мы откроем нашим чадам
Правду — им не всё равно
Скажем: “Удивительное рядом
Но оно запрещено!”
Как думаете, закупку Леопардов 2А5 у Германии США оплатит Польше?
Мне думается придется полякам ещё немного на угле посидеть в регионах.
Надо же соответствовать духу времени.
Не имею такой информации.Маловероятно,потому как с немцами”не дружат”,к тому же уже принято решение о передаче всей советской техники Украине и перевооружении польской армии британским и американским оружием,а это колоссальные затраты,плюс на сегодняшний день официально в Польше 3млн.100тыс.беженцев,а это огромные затраты(хотя Брюссель и обещал помочь,однако пока ещё это только слова).У Польши банально нет денег,что бы покупать “леопарды”.
Даром что ли так долго прикармливали Польшу-шлюшку ,давая ей большие деньги и в долг и так ,делая картинку.А теперь пусть платит -берет новые кредиты в долларах -это главное и на них же приобретает Леопарды с большими откатами,да еще и через посредников,на которых укажут.Пентагон должен жить красиво и ВПК всегда возрождали экономику по-быстрому..НО все равно их плохо будет нам казаться хорошо ,т.к. нам могут устроить здесь новую индустриализацию с опричниной ,мол нас враг окружил.Инадо немного затянуть пояса…привыкшие же в отличии от нежного запада.Расскажешь потом про их плохо…
Польша имеет на вооружении Леопарды 2А4 с пониженным бронированием скул башни и верхней лобовой детали.
Эти леопарды не выдержат и 3БМ46 Свинец с 1000м, а ими оснащены Т-72Б3.
Для справки – 2А4 держит 550-600мм с 1000м, снаряд пробивает 600-650мм на 1000м.
То, что Польша закупит Леопард 2А5 с улучшенным бронированием данность.
Ибо уже имеет на вооружении предыдущие модификации Леопардов.
А потребность в закупках будет после того, как Польша передаст Украине Т-72М, оставшиеся после СССР.
Польша подписала контракт на абрамсы на 20 с лишним лярдов злотых,про леопёрды первый раз слышу.
Папа римский в интервью изданию Corriere della sera, опубликованном 3 мая, рассказал, что их беседа с патриархом прошла по Zoom и продлилась 40 минут. «Первые 20 минут он по бумаге зачитывал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему: “Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса… Мы должны искать пути для мира, чтобы положить конец стрельбе из оружия”»
«Мы — пастыри одного народа Божьего. Вот почему мы должны искать пути примирения, прекращения огня.
п.с. Все эти разговоры ,оговорки могут говорить только о договорнячке по разделу активов жирненькой украинской территории ,как бы она не оствалась -единой ,раздробленной на конфедерации.А эти цуки Папы изуиты свои бла,бла обьяснят лохам ,что так угодно Богу ,а коты нарисуют Викторию РФ там ,где её нет -в лучшем случае мы чуть отодвинем границы расположения их баз …И договорнячок этот вынужденный ,ибо силенок идти против всего мира саксов и приблуд продажных нет у России сегодня ,а отправить весь мир в ад -это сложно и нужна большая сила воли…
п.п.с. где-то еще я слышала одного братца ,который так же блеет ,притворясь ,а лучше врага иметь перед лицом иногда,чем этих…иезуитов
С момента возникновения были врагами Православия, сильно помогли униатством отколоть Украину, а теперь про одного Бога вспомнили.
Европа -це шо??это песик у саксов на цепочке,как и Зелебобик со своим типа народом:
“22 апреля 2021 или все, что Вам надо знать о правах человека в ЕС
Каталонские власти признали, что семья блогера соответствует условиям, нужным для оформления статуса политических беженцев.
Правительство Каталонии поддерживает лидера ППШ, медиаэксперта Анатолия Шария в его борьбе с неонацистами и подчеркивает необходимость со стороны испанского государства предоставить политическое убежище всей его семье. Об этом сообщается в заявлении Управления по гражданским и политическим правам при правительстве каталонского Женералитата, опубликованном соосновательницей ППШ, шеф-редактором «Шарий.net» Ольгой Шарий в ее Telegram-канале.
«За последние годы против Анатолия были совершены многочисленные нападения и прямые угрозы со стороны противоборствующих группировок, некоторые из которых являются откровенно неофашистскими и агрессивными. В Управлении по гражданским и политическим правам мы понимаем, что Анатолий и Ольга Шарий соответствуют условиям, необходимым для оформления признания их статуса политических беженцев», — указано в документе.
Также в Управлении подчеркнули, что обстоятельства дела Шария делают нецелесообразным его возвращение в Украину и оправдывают «предоставление испанским государством убежища всей его семье с тем, чтобы они могли продолжать жить в Каталонии в условиях мира и свободы». Шарий.нэт
Шарий не учел, что Укропия это недогосударство, поэтому оппозиция ему по статусу не положена. Укропия не может существовать отдельно от проекта анти-Россия. Так чего он пытался добиться своими разоблачениями? Кому они нужны были???
П.С. Шария обвинили в госизмене (его то?мечущегося от Россия -цука ,до Бобик гад)на краине и требуют репатриации гражданина Испании .Что за цирк -просто так ничего не делается -из медведчука с золотым вагоном лидера будующего Востока Украины не слепили наверное -нужен новй герой??
Появилась новая-старая организация ИРА.
Может скоро и “Красная Армия”с”Красными бригадами”появится.
Вечер перестаёт быть томным,может быть”весело”.
Я тоже заметила ,а он впрочем и не скрывался -левый поворот в истории ,новый левый поворот-им лень придумывать новую идеологию бы==лу,а им хочется речевок ,слоганов ..А как отмечаются уже старые-новые звезды ,опомнились ,утерлись (отнимать и отщипывать для лохократа не будут ),ну Посейдон для отвода глаз от себя введут и будут соседи сдавать мелких чиновников и ну и сети ловить ,что тот приобрел?а соответствует ли это з/п.Главное произнести пароль.Сатанист Филя танцевал в Кремлевском зале на кресте недавно на днях,применял акультные знаки иллюминатов ,но при этом с друганом Коляном Басковым сьездил в госпиталь и норм.Все подделка ,всё фальшиво и только раненые мальчики в госпиталях настоящие..Смотри ,как ловко избранные лавируют…https://www.youtube.com/watch?v=csnCZWz4aGE&t=523s…Фальшивый патриотизм что может быть мерзостнее..