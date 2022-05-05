Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северск, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены сорок пять военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики.

Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

Артиллерийскими подразделениями поражены 6 пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты три беспилотных летательных аппарата: над населенными пунктами Малая Камышеваха Харьковской области, Северск Луганской Народной Республики, а также в районе острова Змеиный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 729 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2662 единицы специальной военной автомобильной техники.