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В России вводят социальные рейтинги? Новая инициатива Минобра: разбор Андрея Афанасьева

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Что такое цифровой профиль и чем он может помочь или навредить в обучении? Оценку новым инициативам Министерства образования России дает автор проекта “На распутье.ру” Андрей Афанасьев.
Книга “Дети интернета, что они смотрят и кто ими управляет.” Афанасьев А.А. https://den-magazin.ru/utm/1109

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pQNf_4yXapw
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