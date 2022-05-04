В России вводят социальные рейтинги? Новая инициатива Минобра: разбор Андрея Афанасьева
Что такое цифровой профиль и чем он может помочь или навредить в обучении? Оценку новым инициативам Министерства образования России дает автор проекта “На распутье.ру” Андрей Афанасьев.
Книга “Дети интернета, что они смотрят и кто ими управляет.” Афанасьев А.А. https://den-magazin.ru/utm/1109
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