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Первый рублевый магазин в Мелитополе

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В Мелитополе открылся первый большой рублевый магазин.
Эх, помню-помню схожие сюжеты – "первый рублевый магазин в Донецке", "первый рублевый магазин в Луганске"…



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7594887.html
Метки: Видео, деньги, Запорожье, мелитополь, Россия, рубль, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16973 15427
    Руса два часа назад

      Хорошая тенденция, однако. “Настоящая декоммунизация” на Украине
      в самом разгаре.

    • 9162 6838
      чужой 7 мин. назад

        Не радуются люди что их обрусили, не радуются цена что дешевле чем на рынке. На какой нибудь концерт Пугачевой привезти, пусть народ порадуется под песню
        - “То ли еще будет ох-хо – хо”
        И чтобы Мишустин загнал всех в ипотеку для восстановления разбомбленного жилья.

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