Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Хорошая тенденция, однако. “Настоящая декоммунизация” на Украине
в самом разгаре.
Не радуются люди что их обрусили, не радуются цена что дешевле чем на рынке. На какой нибудь концерт Пугачевой привезти, пусть народ порадуется под песню
- “То ли еще будет ох-хо – хо”
И чтобы Мишустин загнал всех в ипотеку для восстановления разбомбленного жилья.