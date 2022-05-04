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Доллар – 66

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Доллар – 66.
Интересно, где все это остановится?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7595248.html
Метки: валюта, деньги, доллар, рубль, экономика
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