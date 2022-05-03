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Ворошиловские соколы. Фильм Четвертый

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Ворошиловские соколы. Фильм Четвертый

Аннотация:

Четвёртый, заключительный фильм цикла «Ворошиловские соколы» посвящён судьбам наших земляков-аэроклубовцев, которые не попали по проторенной дороге в морскую авиацию. Многие из них во время Великой Отечественной войны воевали в авиационных полках Военно-воздушных сил, кто-то стал разведчиком, десантником, связистом, танкистом, девушки-учлёты – зенитчицами… Расскажем мы и о послевоенных судьбах тех наших героев, которым удалось уцелеть на той войне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7592091.html
Метки: авиация, великая отечественная война, Видео, документальное кино, история
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