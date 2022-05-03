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Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 3. Одесса. Вып.1

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Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.1
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.2
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.3
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.4
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 2. Москва

Александровский парк (2).jpg
Александровский парк

Александровский парк (1).jpg
Александровский парк

Александровский парк (3).jpg
Александровский парк

Александровский парк (4).jpg
Александровский парк

Александровский парк1.jpg
Александровский парк

Александровский парк1 .jpg
Александровский парк

Афонское Пантелеймоновское подворье.jpg
Афонское Пантелеймоновское подворье

Афонское Пантелеймоновское подворье1.jpg
Афонское Пантелеймоновское подворье

Без названия (1).jpg
Без названия

В Аркадии.jpg
В Аркадии

В порту (2).jpg
В порту

В порту.jpg
В порту

Вид на порт (2).jpg
Вид на порт

Вид на порт.jpg
Вид на порт

Военный спуск.jpg
Военный спуск

Деволановский спуск.jpg
Деволановский спуск

Дерибасовская улица. Казенный сад.jpg
Дерибасовская улица. Казенный сад

Доходный дом С. И. Асвадурова.jpg
Доходный дом С. И. Асвадурова

Ильинское и Андреевское подворья.jpg
Ильинское и Андреевское подворья

Кафедральный собор Спаса Преображения.jpg
Кафедральный собор Спаса Преображения
Источник: https://humus.livejournal.com/8384071.html
Метки: история, одесса, Россия, фото, херсонская губерния
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