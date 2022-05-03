Все мы прекрасно помним российско-американское соглашение о переработке и поставке урана, которое было подписано в феврале 1993 года премьер-министром Виктором Черномырдиным и вице-президентом Альбертом Гором. Россия обязалась в течение 20 лет поставлять в США низкообогащенный уран (НОУ), полученный из 500 т высокообогащенного урана (ВОУ). Американцы же обязались принять, разместить на рынке, оплатить работу разделения и природный урановый компонент НОУ. Первая поставка низкообогащенного урана в США была произведена в мае 1995 года, а последняя — 14 ноября 2013 года. Всего в рамках сделки Гора-Черномырдина было вывезено 14446 т НОУ. Это значительно превышает объем всего произведенного урана в США за всю историю.

Между РФ и США было также заключено соглашение по переработке части оружейного плутония в топливо для ядерных электростанций. На момент его заключения в РФ было 125 тонн плутония, в США — 100 тонн. Предполагалась переработка 34 тонн с каждой стороны. Российская сторона выполнила свою часть соглашения, а США в нарушение договоренностей изменили технологию и сохранили возможность «восстановления» переработанного плутония в оружейный, в связи с чем Россия вышла из соглашения.

Ситуация привела к огромным финансовым потерям, примерно в 8 трлн долларов. Россия уступила свои позиции на рынке урана на десятилетия.

Санкции пока не коснулись поставок урана из России. США и далее хотят получать это сырьё. Если поставки прекратятся, всю атомную энергетику США через год придётся остановить. Последствия будут катастрофичными для Штатов. Energy Information Administration (EIA), сообщает, что по итогам 2020 года около 90% используемого в Штатах урана приходится на импорт. Из них 47% – на поставки из Казахстана, России и Узбекистана. Для американских АЭС было закуплено 48,9 млн. фунтов закиси-окиси урана U3O8. Из этого объема США самостоятельно произвели только 5 млн. фунтов.

Рынок урана в США контролируется двумя крупными группами поставщиков. Канада и Австралия поставляют 34%. Россия и Казахстан 38,6%. В госкорпорации «Казатомпром» контрольные пакеты урановых рудников Казахстана принадлежат «Росатому». Обогащение казахского урана производится на российских заводах.

Из 440 энергоблоков мира в США находятся 93. А единственное коммерческое предприятие по обогащению урана в Нью-Мексико введено в эксплуатацию в 2010 году. Принадлежит оно компании Urenco (https://www.urenco.com/contact)со штаб-квартирой в Великобритании. Большую часть переработанного для промышленного использования урана в США поставляет именно Urenco. Оперативно нарастить добычу и обогащение урана невозможно.

Официально разведанных запасов урана в Америке всего 1% от мировых, хотя часть запасов может быть не "задекларирована". Перспектива введения санкций на поставки урана может отрезать ЕС и США от ядерного топлива из России.

Топлива для АЭС в США хватит примерно на год. А что дальше? Только неконтролируемый рост стоимости урана на «свободном» рынке. На долю «Росатома» приходится 35% мирового производства обогащенного урана. 55 американских АЭС суммарной мощностью 95,5 ГВт вырабатывают 19,7% электроэнергии в США. Компенсировать этот объем нечем, поскольку в США нет резервных мощностей. На время, необходимое для наращивания добычи и обогащения, АЭС все равно придется закрыть. А остановить столько реакторов одновременно и безопасно — очень непростая задача.

Поскольку сейчас против России ведется полномасштабная экономическая война, необходимо рассматривать все возможности для защиты, в том числе и прекращение поставок урана в США и ЕС. Конечно для России это будет означать потерю большого рынка. Но не стоит повторять ошибок Черномырдина ради краткосрочной выгоды. Сформируется новый рынок на более выгодных для России условиях, среди потенциальных участников которого можно рассматривать Индию, Китай и Иран.

(с) "Эконопокалипсис"

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