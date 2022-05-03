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Мирный договор не нужен

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Мирный договор не нужен

Не нужен Зеленскому никакой мирный договор.

Для него мир – это КОНЕЦ.

Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями.
Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну.
Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет.

Поэтому Зеленский и дальше будет:
1. Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике.
2. Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами.
3. Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора.
4. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан.
5. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами.

Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет.

Если, конечно, сохранится сама должность.

(с) Медведев

https://t.me/medvedev_telegram/68

Свежие заявления шайки Зеленского на тему войны до конца, которая просто транслирует американские нарративы отлично показывают, что переговоры с Украиной имеют ценность где-то в районе нуля. Тем, кто этого не понял после Минска-2, наглядно все показали на примере Гомеля и Стамбула.

Как неоднократно говорилось – Украина это инструмент в руках США, который они намереваются использовать. У инструмента нет субъектности и воли, чтобы он мог что-то решать относительно своей собственной судьбы.

Ну а мирный договор не нужен прежде всего США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7591561.html
Метки: война на украине, Зеленский, Россия, США, Украина, холодная война
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 894 652
    Ленид час назад

      Мирный договор будет нужен. Но после разгрома и капитуляции военной машины укронацистов.
      А сейчас, во время боевых действий всякий намек на переговоры воспринимается как предательство интересов Русского Народа.
      Победа или смерть! Иного не дано!

      1
      1
      • 18511 9465
        BlackCatЛенид 23 мин. назад

          У СВО есть свои цели.
          Переговоры призваны достичь этих целей кроме работы ВС РФ.
          Слишком очевидно “работаете” на публику.

      • 23436 19546
        марина 45 мин. назад

          ГЛВНЫЙ БЕС едет спасать ГЕЙРОПУ -нужно не показать миру то, что в подвалах МАРИКА-=затесался там массонский главнюк:
          Папа Римский заявил о желании посетить Москву до поездки в Киев
          3 мая 2022, 10:00
          Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу, сообщают информационные агентства.

          Глава римской Католической церкви подчеркнул, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обговорить ситуацию с урегулированием на Украине,
          Он добавил, что в первый день спецоперации на Украине не звонил российскому лидеру, но звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

          «Я поговорил с ним в декабре на свой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал ему: «пожалуйста, остановитесь», – сказал он.

          Через 20 дней он попросил передать в Москву сообщение, что готов посетить Россию.

          «Нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», – заключил понтифик.

          Ранее в апреле Ватикан отложил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, глава Католической церкви выразил сожаление по этому поводу….

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