Мирный договор не нужен
Мирный договор не нужен
Не нужен Зеленскому никакой мирный договор.
Для него мир – это КОНЕЦ.
Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями.
Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну.
Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет.
Поэтому Зеленский и дальше будет:
1. Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике.
2. Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами.
3. Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора.
4. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан.
5. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами.
Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет.
Если, конечно, сохранится сама должность.
(с) Медведев
https://t.me/medvedev_telegram/68
Свежие заявления шайки Зеленского на тему войны до конца, которая просто транслирует американские нарративы отлично показывают, что переговоры с Украиной имеют ценность где-то в районе нуля. Тем, кто этого не понял после Минска-2, наглядно все показали на примере Гомеля и Стамбула.
Как неоднократно говорилось – Украина это инструмент в руках США, который они намереваются использовать. У инструмента нет субъектности и воли, чтобы он мог что-то решать относительно своей собственной судьбы.
Ну а мирный договор не нужен прежде всего США.
Мирный договор будет нужен. Но после разгрома и капитуляции военной машины укронацистов.
А сейчас, во время боевых действий всякий намек на переговоры воспринимается как предательство интересов Русского Народа.
Победа или смерть! Иного не дано!
У СВО есть свои цели.
Переговоры призваны достичь этих целей кроме работы ВС РФ.
Слишком очевидно “работаете” на публику.
ГЛВНЫЙ БЕС едет спасать ГЕЙРОПУ -нужно не показать миру то, что в подвалах МАРИКА-=затесался там массонский главнюк:
Папа Римский заявил о желании посетить Москву до поездки в Киев
3 мая 2022, 10:00
Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу, сообщают информационные агентства.
Глава римской Католической церкви подчеркнул, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обговорить ситуацию с урегулированием на Украине,
Он добавил, что в первый день спецоперации на Украине не звонил российскому лидеру, но звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Я поговорил с ним в декабре на свой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал ему: «пожалуйста, остановитесь», – сказал он.
Через 20 дней он попросил передать в Москву сообщение, что готов посетить Россию.
«Нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», – заключил понтифик.
Ранее в апреле Ватикан отложил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, глава Католической церкви выразил сожаление по этому поводу….