Живый в помощи – Записки “афганца” – Виктор Николаев. Аудиокнига
00:08 Часть 1. Записки «афганца». Предисловие
14:22 Взбранной Воеводе
27:13 Предчувствие матери
33:24 Безпредел в Сибирске
51:50 Интернациональный «долг»
01:02:39 Кому война…
01:11:43 Сказочный Афган
01:16:29 Первый «Стингер»
01:27:55 Уроки выживания
01:38:51 Здравствуй, «Скоба»!
02:05:55 Боевое крещение
02:22:38 Восток — дело тонкое, Витюха!
02:48:27 Батя Блаженко и его «бачата»
02:53:17 Уникальная врачебная методика
03:01:02 Жених и невеста
03:06:04 «Черные Аисты»
03:32:24 Политручья кость
03:45:31 Кабульские посиделки
03:59:44 И снова бой, и снова «Аисты»
04:09:06 У каждого свои «тюльпаны»
04:17:58 Отпускники возвращаются
04:22:44 Тризна
04:56:37 На курорте
05:07:26 Грустный концерт
05:09:59 Партиец Колька
05:22:38 Магистраль
05:29:00 Кто лучше дрался?
05:33:41 Чекист
05:42:09 Праздник Советской Армии
05:48:24 В ожидании конца
05:56:29 Уходим!
06:04:17 Матерь Божия, спаси и сохрани! Псалом 90-й
06:27:45 Часть 2. А помнишь, майор… «Гадова дорога»
06:31:34 Гарнизонное собрание
07:24:07 Июньская осень
07:30:18 Сумгаит…
07:45:44 Бакинский «Крым-22»
07:54:25 Время – целитель
08:01:07 Межа
08:17:32 Материнский зов
08:34:19 Армейский «авангард»
08:40:35 Рулетка Аллаха
09:06:33 Спитак
09:20:07 Тбилиси…
09:35:23 Двадцать писем – один ответ
09:45:53 Военно-полевой храм…
09:50:12 Старлей Гришка
10:04:47 Афганский Карась
10:13:19 Банкет
10:19:53 Хирургия
10:27:40 Белое солнце таможни
10:32:12 Бой – это просто работа
10:35:39 Тысячная быль войны…
10:50:54 Заключение. «ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО»
11:07:42 Отклики на предыдущие издания
Книга – «Живый в помощи» повествует о русском воине, который прошел через афганский ад, через многие «горячие точки», сберегаемый молитвами матери, жены и дочери. В книге нет выдуманных персонажей и вымышленных событий, хотя в редких случаях изменены имена и географические названия. Виктор Николаев писал о собственной жизни, о людях, с которыми столкнула его судьба.