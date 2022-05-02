00:08 Часть 1. Записки «афганца». Предисловие

14:22 Взбранной Воеводе

27:13 Предчувствие матери

33:24 Безпредел в Сибирске

51:50 Интернациональный «долг»

01:02:39 Кому война…

01:11:43 Сказочный Афган

01:16:29 Первый «Стингер»

01:27:55 Уроки выживания

01:38:51 Здравствуй, «Скоба»!

02:05:55 Боевое крещение

02:22:38 Восток — дело тонкое, Витюха!

02:48:27 Батя Блаженко и его «бачата»

02:53:17 Уникальная врачебная методика

03:01:02 Жених и невеста

03:06:04 «Черные Аисты»

03:32:24 Политручья кость

03:45:31 Кабульские посиделки

03:59:44 И снова бой, и снова «Аисты»

04:09:06 У каждого свои «тюльпаны»

04:17:58 Отпускники возвращаются

04:22:44 Тризна

04:56:37 На курорте

05:07:26 Грустный концерт

05:09:59 Партиец Колька

05:22:38 Магистраль

05:29:00 Кто лучше дрался?

05:33:41 Чекист

05:42:09 Праздник Советской Армии

05:48:24 В ожидании конца

05:56:29 Уходим!

06:04:17 Матерь Божия, спаси и сохрани! Псалом 90-й

06:27:45 Часть 2. А помнишь, майор… «Гадова дорога»

06:31:34 Гарнизонное собрание

07:24:07 Июньская осень

07:30:18 Сумгаит…

07:45:44 Бакинский «Крым-22»

07:54:25 Время – целитель

08:01:07 Межа

08:17:32 Материнский зов

08:34:19 Армейский «авангард»

08:40:35 Рулетка Аллаха

09:06:33 Спитак

09:20:07 Тбилиси…

09:35:23 Двадцать писем – один ответ

09:45:53 Военно-полевой храм…

09:50:12 Старлей Гришка

10:04:47 Афганский Карась

10:13:19 Банкет

10:19:53 Хирургия

10:27:40 Белое солнце таможни

10:32:12 Бой – это просто работа

10:35:39 Тысячная быль войны…

10:50:54 Заключение. «ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО»

11:07:42 Отклики на предыдущие издания

Книга – «Живый в помощи» повествует о русском воине, который прошел через афганский ад, через многие «горячие точки», сберегаемый молитвами матери, жены и дочери. В книге нет выдуманных персонажей и вымышленных событий, хотя в редких случаях изменены имена и географические названия. Виктор Николаев писал о собственной жизни, о людях, с которыми столкнула его судьба.