Зелёные человечки: подлинная история Розуэлльского инцидента/Михаил Котов
На юбилейной «Цифровой истории» научный и военный журналист Михаил Котов выступил в жанре «почти фантастика», рассказав, что же на самом деле произошло близ города Розуэлл в 1947-м.
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Ближайшие экскурсии Егора Яковлева:
3 мая, вторник
12.00 Петровский Петербург https://vk.com/event212927251
14.30 Любовь и кровь https://vk.com/event212928097
17.00 Неизвестная блокада https://vk.com/event212927108
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