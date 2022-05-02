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Зелёные человечки: подлинная история Розуэлльского инцидента/Михаил Котов

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На юбилейной «Цифровой истории» научный и военный журналист Михаил Котов выступил в жанре «почти фантастика», рассказав, что же на самом деле произошло близ города Розуэлл в 1947-м.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #фестивальЦИ #МихаилКотовЦИ

Ближайшие экскурсии Егора Яковлева:
3 мая, вторник
12.00 Петровский Петербург https://vk.com/event212927251
14.30 Любовь и кровь https://vk.com/event212928097
17.00 Неизвестная блокада https://vk.com/event212927108

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UL4PkRD-0bs
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