Русские своих не бросают. Не только на открытой войне. Но и на холодной.

Эксперт по техническому состоянию самолётов лётчик Константин Владимирович Ярошенко возвращён в Российскую Федерацию, отсидев в Соединённых Государствах Америки двенадцать лет из двадцати, полученных по обвинению в намерении перевозить наркотики. Он захвачен 28 мая 2010 года в Либерии, куда прибыл на переговоры по новому контракту, и через два дня выдан в СГА.

Открытым текстом сообщаю суть обвинения. Судя по публикациям с заседаний суда в СГА, некие агенты поинтересовались, готов ли он перевозить груз из Колумбии. Он ответил, что возможность есть. Тогда спросили: что он будет делать, если груз — кокаин. Он объяснил, что перевозчик не может проверять груз: это задача таможни. Вот и обвинение: русский лётчик готов перевозить наркоту.

Правда, Ярошенко дополнил: его сперва этим обвинением шантажировали, пытаясь завербовать. Он отказался. Ему мстили, отказываясь обменять. Но повезло: попался нам заокеанский отморозок.

16 августа 2019-го бывший морской пехотинец Тревор Рид, уже три месяца живший в Москве ради изучения языка и встречи со знакомой, задержан на улице в ходе скандала с двумя женщинами. Сопротивлялся полицейским. На суде уверял, что ничего не помнит вследствие глубокого опьянения: три с половиной промилле. Приговорён к девяти годам колонии общего режима.

Открытым текстом напоминаю: морская пехота — основной инструмент внешней агрессии СГА, и служащих в ней учат презирать любые местные порядки, любую местную власть. Рида выучили хорошо. СГА отказывались менять Ярошенко на осуждённого нами своего шпиона: похоже, боялись, что сам обмен будет признанием нашего приговора. Но вот явного хулигана выменяли.

Открытым текстом уверен: в ходе ликвидации террористической группировки «Украина» нам попадётся с оружием в руках немало боевиков не только из Британии, но и из СГА. Надеюсь, Виктор Анатольевич Бут, осуждённый за то, что его деловую биографию использовали как завязку сюжета голливудского фильма «Оружейный барон», тоже скоро вернётся на родину.