Орбан попал на “Миротворец”
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал на "Миротворец".
Причины очевидны.
1. Покупает российский газ за рубли. Обвиняет тех, кто делает это тайно, в лицемерии.
2. Угрожает наложить вето на попытки по линии ЕС ввести эмбарго на поставку российских энергоносителей.
3. Блокирует любые попытки принятия Украины в НАТО.
4. Обвиняет Украину в притеснении этнических венгров на Западной Украине.
5. Отказывается поставлять оружие на Украину и мешает поставкам оружия на Украину через Венгрию.
6. Сохраняет хорошие отношения с Путиным.
Засим, Орбаняку на гиляку!
В силу того, что Германию полностью прогнули (Шольц на фоне Меркель оказался полнейшей размазней), Орбан сейчас узурпировал роль главного европейского фрондера, которую раньше пытались разыгрывать Германия и Франция.