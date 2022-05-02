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Орбан попал на “Миротворец”

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал на "Миротворец".
Причины очевидны.

1. Покупает российский газ за рубли. Обвиняет тех, кто делает это тайно, в лицемерии.
2. Угрожает наложить вето на попытки по линии ЕС ввести эмбарго на поставку российских энергоносителей.
3. Блокирует любые попытки принятия Украины в НАТО.
4. Обвиняет Украину в притеснении этнических венгров на Западной Украине.
5. Отказывается поставлять оружие на Украину и мешает поставкам оружия на Украину через Венгрию.
6. Сохраняет хорошие отношения с Путиным.

Засим, Орбаняку на гиляку!

В силу того, что Германию полностью прогнули (Шольц на фоне Меркель оказался полнейшей размазней), Орбан сейчас узурпировал роль главного европейского фрондера, которую раньше пытались разыгрывать Германия и Франция.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7590501.html
Метки: венгрия, война на украине, ес, нато, орбан, Россия, Украина
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